Inspiração na escrita

"A ligação do Cantão com a literatura é de outros carnavais. Já tivemos o selo "Eu Amo Escrever" (foto: Lucas Bori/divulgação)

O faz de conta e a liberdade poética inspiraram o outono 2023 do Cantão. A palavra narrada, a palavra cantada e a palavra impressa são o centro da coleção “Escritos & Impressões”, composta por peças que remetem ao ato de expressão de escrever e ao mergulho criativo que a leitura oferece. A marca carioca escolheu como cenário para a campanha de divulgação, a cidade de Paraty (RJ), que abriga a FLIP, a maior feira literária do Brasil.

Cenário para a campanha de divulgação, a cidade de Paraty (RJ) (foto: Lucas Bori/divulgação)

Entre as protagonistas dessa história estão peças com ares românticos como os sonetos de uma poetisa, que se destacam para além da alfaiataria clássica. As estampas com perfume bohemian brilham para contar histórias mágicas e etéreas, dignas de um mundo de fantasia.

A palavra narrada, a palavra cantada e a palavra impressa são o centro da coleção %u201CEscritos & Impressões%u201D (foto: Lucas Bori/divulgação)

“A ligação do Cantão com a literatura é de outros carnavais. Já tivemos o selo “Eu Amo Escrever”, que revelou e lançou autores independentes. Também tivemos uma revista impressa que era pensada e editada dentro de casa. Sempre tivemos como fonte de inspiração grandes escritoras e personalidades, como Clarice Lispector, Conceição Evaristo e Hilda Hist. Apostar numa coleção que celebra escritoras e poetas que usam as palavras para transformar olhares e construir novas narrativas é um orgulho pra gente. Nada mais viver bem que isso”, comenta Tatiana Giglio, coordenadora de Comunicação e Branding.

(foto: Lucas Bori/divulgação)

A coleção traz peças contemporâneas e, como a marca classifica, “refrescantes”, inspiradas pelas técnicas gráficas e impressões dos livros. Os criativos se debruçaram em vários mixes de texturas, padronagens e estampas de personalidade. Entre elas, por exemplo, fontes gráficas impressas em tecidos usados na alfaiataria ou bordados em letrinhas no voil de algodão representando a palavra escrita. Esses bordados e estampas especiais contam estórias que expressam versos e prosas. Looks monocromáticos e a tendência em color blocking fazem jus à palavra impressa. A coleção é moderna e marcante.

A coleção Escritos e Impressões é composta por vestidos, blusas, macacões, t-shirts, camisas, top, jaqueta e short jeans e uma bolsa bordada.