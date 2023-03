Moda na rua

Barro Preto Fashion Day (foto: barro preto fashion day/divulgação)







Dos lançamentos mais fechados dos principais circuitos internacionais aos eventos de rua, a moda é uma ferramenta precisa de comunicação. Para aumentar sua potência e importância, se aliou à cultura com quem tem dialogado com cumplicidade. O Barro Preto Fashion Day, que será realizado nos dias 10 e 11 de março, na Rua Guajajaras entre as Ruas Mato Grosso e Araguari, é um exemplo perfeito dessa dobradinha.

A 14ª edição do evento se transformou em um festival em que a moda é a cereja do bolo e chega embalada por uma programação que envolve música, gastronomia, entretenimento e informação em completa interação com o público. Surge também com mais vigor pela possibilidade dos encontros presenciais e pela vontade das pessoas de interagirem depois da pandemia.

O objetivo principal é valorizar o comércio local e a produção do Barro Preto por meio de desfiles com participação de várias marcas e lojas da região e atrair compradores de todo o Brasil em torno das novas coleções. “Esse BPFD tem um caráter mais comercial. Cada empresa está trazendo um lojista de fora para vir à Belo Horizonte para conhecer a oferta do bairro e vivenciar essa experiência”, explica José Paulino, presidente da Ascobap – Associação Comercial do Barro Preto.

A instituição é responsável pela realização do evento, juntamente com parceiros importantes, como o Sistema Fecomércio de Minas Gerais, Sesc e Senac (MG) e Sindicato do Comércio Atacadista de Tecidos, Vestuário e Armarinhos de Belo Horizonte (Sincateva-MG). O BPFD conta, ainda, com patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Belotur e da CDL – Câmara de Diretores Lojistas/BH.

A produção executiva é da Top Agency, que tem a missão de colocar na passarela os segmentos de atacado e varejo, o que significa misturar fast fashion, jeanswear, moda festa, praia, gestante, kids, fitness e lingerie. A apresentação dos lançamentos para adultos será na sexta-feira (dia 10), às 16h; os desfiles infantis acontecerão no sábado (dia 11), às 11h30 e às 13h.

A cantora e compositora mirim Marcela Jardim, um fenômeno musical que detém mais de 277 mil seguidores no Instagram, fecha o dia com um show cujo repertório passa pelo pop, batidão romântico e brega funk. Segundo os organizadores, o evento é frequentado, no sábado, por famílias e seus filhos. Daí que a programação tem um lado bem lúdico, incluindo também oficinas temáticas e animações culturais voltadas para esse público.

Fora as 20 marcas localizadas no Barro Preto, como Liza, Cláudia Rabelo, Babita e Lay Jeans, passarão pela passarela as coleções assinadas por novos criadores, estilistas em início de carreira que estão se destacando no cenário da moda.

Outra novidade é o desfile da Florent, marca belo-horizontina com concepção sustentável, que tem se sobressaído no mercado pelo alcance da sua proposta. Para se ter uma ideia, ela conquistou, recentemente, o certificado de lixo zero. A proprietária, Sarah Almeida, ministrará também um workshop sobre o tema durante o evento.

“Já participei de outras edições do BPFD. Acho que é uma forma de pulverizar a informação sobre sustentabilidade, já que as pessoas, em Minas Gerais, ainda estão engatinhando em questões como moda circular e upcycling”, explica.





Programação Além de colocar em foco o turismo de compras, o evento estreia um festival gastronômico, que terá como atração a comida italiana e sua influência no cardápio mineiro, levando em conta a história e a origem do Barro Preto. Cinco restaurantes foram convidados para participar da ação e funcionarão em estruturas montadas no local para receber o público.

Não faltarão também as apresentações artísticas, entre elas a do violinista Damian, diretamente da Argentina, e show do grupo Sesc Minas ao Luar. Consta, ainda, do projeto de entretenimento a chegada do Robô de LED com entrada no mini trio elétrico, que promete envolver, sobretudo, o público infantil.

Para completar, haverá oficinas e workshops realizados na Carreta Senac, que desde 1998 tem levado educação profissionalizante a vários recantos de Minas.

Segundo o vice-presidente da Ascobap, Lúcio Faria, o BPFD é um evento fundamental criado a partir das relações que a associação construiu ao longo de 25 anos com comerciantes do bairro, autoridades e instituições, entre eles a prefeitura municipal, Sincateva, Sistema Fecomércio, Sesc, Senac, CDL, entre outros. “Através dos esforços conjuntos conseguimos essa grande parceria em prol do nosso movimento, que, por sua vez, movimenta não só a moda, mas todos os outros setores”, complementa.





História As primeiras empresas de moda de Belo Horizonte nasceram no Barro Preto na virada da década de 1970 para a de 1980. Os pioneiros do setor contam que tudo começou com uma história em torno do jeans Lee, que se tornou um fenômeno mundial, provocando o desejo na maioria dos jovens.

Como a importação era cara e difícil, a ideia era copiar a peça para revendê-la no atacado. Desta forma, ao que tudo indica, a indústria de jeanswear foi pioneira de um movimento que surgiu na região, chamou atenção do Brasil e teve muitos outros desdobramentos.

Os observadores dos fatos acreditam também que a escolha do Barro Preto em torno do fashion aconteceu de forma aleatória e natural, e progrediu até que ele se tornasse um polo reconhecido pelo município.

Alguns nomes, que fazem parte dessa trajetória, ainda têm seus quartéis generais instalados ali, entre eles a Lay Jeans, Lester Jeans, Partenon, Vila Jeans, Latifúndio, Banana Brasil, Cláudia Rabelo, Babita, entre outros.

Para o empresário André Soalheiro, responsável pela Babita, que estará presente no desfile do BPFD, depois do ápice da concentração de marcas nos anos 1980, houve uma dispersão e uma consequente depuração das empresas. As que permaneceram no local são muito boas, passaram por todos os momentos de pico e estabilidade, e representam a tradição do bairro.

“Há muita oferta de produtos na região, muitas multimarcas voltadas para vários segmentos. Esse evento faz sentido na dinâmica, no movimento e funcionamento do Barro Preto, porque a moda continua sendo a cereja do bolo de uma programação que está conversando, de maneira positiva, com outras áreas e com o público alvo do bairro", pontua.-