Viver a essência

(foto: Priscila Nicheli/divulgação)







Dizem que não há nada mais poderoso para uma mulher que ser ela mesma. E é isto que a mulher de hoje tem buscado: encontrar a sua essência, descobrir quem ela é. Está em alta querer descobrir seu temperamento, se conhecer mais, identificar seus pontos fortes e fracos, saber a fundo os traços de sua personalidade. Criar o seu estilo, mudar a sua imagem para transmitir de fato quem você realmente é. Au- tenticidade. Personalidade. Liberdade. Essas três palavras resumem, ou melhor, representam o que somos e o sentimento que queremos despertar.

(foto: Priscila Nicheli/divulgação)

A marca de bijuterias Manot percebeu essa nova postura da mulher, em busca da individualidade, de se mostrar como ela é. Sentir-se confiante vestindo-se de si mesma, confiante em sua própria essência e ver a sua beleza em si mesma e a felicidade por consequência. A liberdade de ser autêntica. A inspiração foi em personalidades diversas e em mulheres que têm orgulho das suas histórias e trajetórias.

(foto: Priscila Nicheli/divulgação)

Como cereja do bolo nesse estilo próprio de se mostrar como é, os acessórios são os grandes aliados. Por meio deles, é possível dar asas à imaginação, criar, recriar, brilhar e se comunicar. A Manot firmou seu propósito com a soma de tudo que foi descrito acima. “Foi assim que nascemos: uma marca que vibra na autenticidade de cada mulher.”





HISTÓRIA Com mais de 15 anos de experiência em relações públicas e depois de oito anos liderando a área de comunicação da Netflix no Brasil, Amanda Vidigal decidiu empreender e lançar uma marca de acessórios que tivesse em seu DNA uma mulher de personalidade forte, que tem os adornos como forma de ex- pressão. Amanda chamou a mãe, Miria Vidigal – que já tinha uma ampla experiência com moda e por anos comandou uma multimarcas mineira –, para ser sua sócia. A label começou a ser idealizada em 2021 e em agosto de 2022 nasceu a Manot. Com menos de um ano de operação já conquistou clientes por todo o país e foi convidada a participar de duas feiras internacionais, uma em Paris e outra em Nova York.