Refrescante

(foto: animale/divulgação)







A Animale, pensando nos dias quentes do verão, criou uma coleção cápsula, que lançou recentemente. A inspiração para a criação das peças foi toda na natureza e por isso todos os tecidos são naturais e com tons vibrantes.

(foto: animale/divulgação)

A leveza do pôr do sol e a brisa das areias do litoral brasileiro são protagonistas na Animale Fresh Collection, a coleção cápsula cheia de looks atemporais para desfrutar os dias de diversão e descanso no verão, que está bem quente.

(foto: animale/divulgação)

Grife carioca criada em 1991, veste mulheres sofisticadas, ousadas, sexy e exigentes. A cada coleção, o time de estilo mergulha em inspirações para que novas histórias sejam contadas com detalhes, que conectam o universo feminino em todos os momentos da rotina da mulher. Tecidos com fibras naturais como laises, algodão, linho, sedas e viscose são estrelas da coleção e estão presentes seja nos vestidos vibrantes ou nas blusas, calças e parcas em cores iluminadas.

(foto: animale/divulgação)

“O shape da coleção é feito de peças próximas ao corpo, trazendo uma silhueta feminina, mas sem deixar de ser confortável. As peças com cintura marcada, por exemplo, são tratadas de forma leve e fluida”, conta o diretor de estilo da Animale, Eduardo Pombal. Para dar vida aos looks foram escolhidos o laranja tangerina, o coral tijolo e o verde-musgo. A equipe de criação optou por usar mais tecidos lisos, as poucas estampas são abstratas em tons mais difusos, os bordados são em linha, no mesmo tom do tecido, ressaltando pelo relevo de forma elegante.