Tradicional, mas nem tanto

Balmain (foto: afp/divulgação)







Há quem diga que a moda masculina para a o outono inverno 2023 está mais contida tradicional, mas mesmo as grifes mais clássicas não deixaram de imprimir um estilo mais “ousado”, com estampas, ou mesmo modelos bem mais femininos, apresentando look que ultrapassam o genderless.





LOUIS VUITTON A coleção Men’s Fall-Winter 2023 tem como base a curadoria de um coletivo criativo, incorporada com as ideias e conceitos do designer americano Colm Dillane, preservando os alicerces do Louis Vuitton Studio Prêt-à-Porter Homme: criação, artesanato e atitude. Colm Dillane, Ibrahim Kamara e os irmãos Gondry. Dillane, se uniram à equipe da Louis Vuitton para ajudar a continuar o legado de Virgil Abloh, trabalhando na re-imaginação de roupas masculinas clássicas e incorporando referências à cultura negra de uma forma espirituosa e surreal. Um dos destaques da coleção são as estampas com desenhos ingênuos feitos à mão da marca de Dillane, KidSuper. Suas pinturas de pessoas e interiores domésticos foram usadas como inspiração para agasalhos patchworked e ternos e casacos bordados em jacquard. Algumas das peças mais marcantes da coleção foram uma estampa de rosto camuflada, combinada com o monograma da Louis Vuitton, que apareceu em tudo, desde calças workwear até bolsas Keepall, além de uma impressionante jaqueta de couro e camurça em relevo. A coleção também era uma mistura sólida da familiar alfaiataria com efeitos de falha digital e detalhes surrealistas, como mangas extras que apertavam a cintura de um paletó cor de vinho e casacos de camada dupla com ombros descolados. Calças amplas, casacos longos, jaquetões, sobreposições, tecidos lisos, padrões em xadrez, estampas variadas em padrões geométricos, figurativos e desenhos, apresentam looks em estilos variados.

Louis Vuitton (foto: afp/divulgação)





SAINT LAURENT Fundindo arte e moda, a Saint Laurent mostrou que seguirá a linha de pensamento de suas coleções anteriores. Em uma sequência aparente de antigas temporadas, Anthony Vaccarello, diretor-criativo da casa, evoluiu ainda mais sua visão do que significa a união de moda e arte. Os modelos desfilam peças, em sua maioria, sóbrias e elegantes, envolvidas por um clima intimista. Os novos shapes do inverno 2023/2024 carregam detalhes refinados e minuciosamente pensados. Silhuetas longas e fluidas são marcadas por ombros assertivos e cintura afunilada. Uma paleta de cores contida conta com preto, branco, tons de camelo, marinho e alguns flashes de prata – trazendo um toque de ousadia para a temporada mais fria do ano. Uma camisa de chiffon confiante e túnicas de malha com capuz – desenvolvidas da coleção mais recente da casa feminina – são combinadas com calças simples que adicionam versatilidade ao look final. Casacos com volume ressignificam as formas e comprimentos tão conhecidos da maison francesa. Tecidos sofisticados e macios, como cashemir, cetim e veludo, contrastam com texturas mais grossas. O diálogo entre a casa masculina e a feminina segue crescente e a visão geral é definitivamente unificada: peças de uma coleção inteira que conversam detalhadamente entre si.

Saint Laurent (foto: afp/divulgação)





HERMÈS Véronique Nichanian deixa suas coleções falarem por si. Vimos elegância desportiva, indiferença elegante e estilo autoconfiante. Veronique brincou com decotes e golas, combinando com elegantes blusões urbanos em cashemir. Acrescentou painéis a suéteres de lã preta ou tabaco e, mosquetões a elegantes gabardinas de espião em couro cinza. A alfaiataria apresentou belos casacos – redingotes de passeio ou estupendo casaco de marechal de campo cortado com bolsos extras – e ternos avantajados, com as calças largas de hoje combinadas com casacos curtos trespassados expansivos.

Valentino (foto: afp/divulgação)

ISSEY MIYAKE Mais uma vez o oriental ultrapassa os limites da moda com sua mais recente coleção, uma verdadeira mistura de arte e moda. A coleção foi uma masterclass em pregas, com a técnica de assinatura sendo usada de várias maneiras para criar looks novos e inovadores, resultando em uma coleção contemporânea e atemporal. Destaque para as jaquetas com designs pop-up, laterais e angulares. O trench coat foi reinventado com materiais plissados oversized.

GIVENCHY Matthew M. Williams, diretor-criativo, apresentou uma coleção coesa e atraente com uma mistura de estilos, incluindo alfaiataria de alta-costura, punk e roupas de trabalho, todos combinados para criar uma silhueta disciplinada. Williams usou um tratamento desconstruído/reconstruído de tecidos, como lã xadrez e jersey marmorizado. Os looks foram complementados por peças oversized de agasalhos clássicos que se destacaram por si só.