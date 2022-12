Natal mostra como a publicidade vai muito além do apelo comercial

As principais propagandas usaram como tema a magia do Natal na reconciliação das pessoas (foto: Pixabay/Divulgação )



Os últimos Natais não foram "repleto de felicidade" para os brasileiros. Vivemos "anos de chumbo". Em 2020, no auge da crise sanitária da Covid-19, o isolamento social e o luto de milhares de famílias por perdas de entes, fizeram muita gente sofrer. No ano passado, apesar das vacinas e da flexibilização do isolamento, a Covid seguia fazendo vítimas, e a crise financeira se agravou, impedindo uma comemoração plena. Veio 2022, a transmissão do vírus arrefeceu, mas a campanha política, especialmente a disputa presidencial, instalou uma nova chaga no país. Dividiu famílias, afastou amigos, provocou mortes absurdas e causou muita dor. Assim, este Natal chegou como missão de ser o curativo capaz de fechar feridas, proporcionar reconciliações e devolver aos brasileiros uma das melhores características de qualquer ser-humano: a fraternidade.

RECONCILIAÇÃO Sem a preocupação de eleger a melhor campanha, a Coluna Arte final destaca algumas campanhas emblemáticas no Brasil e no exterior. Comerciais que vão muito além do apelo comercial, como a campanha de O Boticário. A marca se baseou na pesquisa realizada pela DOJO e KOGA - intitulada Brasil de Bolhas, que revelou que estamos deixando de conversar entre nós, em claro reflexo do distanciamento nas relações interpessoais. A campanha incentiva a reaproximação e tem como objetivo provocar reflexão sobre o poder do amor e do respeito como forma de superar as diferenças.

O filme da campanha, idealizado pela AlmapBBDO, pergunta: "Onde isso vai parar se não pararmos com isso? E retrata situações cotidianas atravessadas por rupturas entre pessoas que se amam - mas que, em meio a brigas e discussões, se distanciam. Em seguida, lembra que não podemos deixar de lado o que nos une - o Natal. A proposta de reencontro e reconexão entre as pessoas queridas é embalada pela trilha sonora "One Love", de Bob Marley.

Embora seja mais reconhecida na Páscoa, a Lacta, com o slogan "Cada pedacinho aproxima", focou sua campanha de Natal na criação de laços. Em 2021, a campanha ganhou o mote "Meu primeiro Natal", e mostrou crianças que foram adotadas celebrando a data de verdade pela primeira vez.





SAÚDE MENTAL No âmbito internacional, com mensagem impactante como "O primeiro passo", a operadora portuguesa Vodafone volta a mexer com os sentimentos das pessoas. Em 2021, a marca usou o tema "Começar de novo", que tratava a questão da violência doméstica. Este ano a campanha trata da saúde mental e da importância de partilhar sentimentos com aqueles que mais se ama.

time_continue=14&v=a1zesVBH5yc&feature=emb_title

Já o comercial do El Corte Inglês renovou sua mensagem com uma nova personagem: Renny, uma rena voadora recém-nascida. A versão para Portugal do anúncio mostra o percurso de uma jovem que tenta ajudar Renny na sua jornada para aprender a voar.





INCLUSÃO Com mensagem de conscientização mais fortes, a campanha da J&B teve como título "She, un cuento de J&B". O comercial fala das dificuldades de inclusão que as pessoas da comunidade LGTBIQ+ sofrem nesta época do ano, e como todos deveriam sentir-se representados e à vontade para celebrar o Natal. A campanha foi desenvolvida pela El Ruso de Rocky e conta com mais de 1 milhão de visualizações no canal de YouTube da marca. Veja em https://www.youtube.com/watch?v=LEshVJ1IECw&ab_channel=J&BSpain;

Enfim, a Coluna Arte Final apresenta apenas uma amostragem para ilustrar a força da publicidade neste período natalino. E mostrar a importância da contribuição dos profissionais publicitários e da indústria da comunicação para a construção de uma sociedade melhor. Que o dia de hoje nos transforme, nos ajude a tornar todas essas reflexões e sugestões apresentadas nas inúmeras propagandas de Natal em diferentes mídias na mais pura realidade. Que o Natal seja realmente mágico para todos, e que derrame sobre o povo brasileiro o amor ao próximo! Feliz Natal!