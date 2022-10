Cemig lança podcast SIM Talks para ficar mais perto do público

Lucas Souto, gerente de Marketing e Atendimento da Cemig SIM (foto: Cemig SIM ' Divulgação)



Na onda do formado podcast, formato que mais cresce no país, a Cemig SIM – empresa do Grupo Cemig, que atua no segmento de energia solar por assinatura -, lançou o podcast SIM Talks. De acordo com pesquisa Podcast Stats Soundbites confirma o Brasil possui lugar de destaque mundial em produção e consumo de podcasts, em segundo lugar global, atrás dos Estados Unidos, o que é confirmado por estudo realizado pelo Spotify.





TENDÊNCIAS DE MERCADO A partir de agora, pessoas aficionadas e interessadas por temáticas como mercado de energia, inovação, tecnologia e cultura corporativa, encontrarão no SIM Talks conhecimento e opinião de um jeito leve, informativo e atual. Os episódios do SIM Talks estarão disponíveis nas principais plataformas de streaming, trazendo sempre convidados especialistas em suas áreas de atuação. A estreia tem como tema "Democratizar e simplificar a energia solar", com as participações de Danilo Gusmão e de João Paulo Campos – respectivamente, presidente e diretor de Negócios da SIM. Neste bate-papo, eles abordam o segmento da Geração Distribuída (GD) no Brasil, a tendência cada vez mais latente do mercado livre para o setor de energia, os atributos da energia solar por assinatura e muito mais!

CONSOLIDADO “Nosso objetivo com o SIM Talks é estar próximo do público em geral, que busca por conteúdos segmentados, relevantes e de qualidade, mas com versatilidade. Além de ter grande poder de influência e impacto sobre a audiência, o podcast é ágil e acessível por alcançar diversos perfis de público. É inegável a transformação que essa mídia está causando no mercado, não apenas no setor musical, mas em diversos negócios. Como estamos revolucionando o mercado de energia, não poderíamos abrir mão de um formato já consolidado entre os brasileiros”, afirma Lucas Souto, gerente de Marketing e Atendimento da SIM.

O SIM Talks chega para fortalecer e expandir uma audiência já qualificada, ao mesmo tempo em que amplia a comunicação da empresa. “Os assuntos tratados em cada episódio geram identificação com os ouvintes e os conteúdos trazidos por nosso podcast, além de informativos, potencializarão tópicos que o público quer discutir e se aprofundar”, ressalta.