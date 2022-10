Gerdau Minas lança seu novo uniforme (foto: Gerdau/Divulgação )



“GUERREIRAS DO AÇO”





Inspirado no aço, Gerdau Minas lança seu novo uniforme para a temporada 2022/23. Em vídeo com linguagem lúdica, as “Guerreiras de Aço”, como são chamadas as atletas, entram em missão em busca de um metal precioso, que posteriormente é forjado dentro de uma unidade da Gerdau para que então a armadura (uniforme) esteja pronta e as jogadoras possam seguir firmes em busca da manutenção dos títulos recém conquistados. A camisa principal manterá o tradicional azul minastenista, enquanto o uniforme alternativo foi produzido nas cores branco, rosa e azul claro. Veja o vídeo no link: https://www.youtube.com/watch?v=eGDlqMe-3gE





CANTINHO DE MINAS

Em sua nova campanha, o Boticário resolveu fazer uma declaração de amor ao povo mineiro. O tema é “Amor em cada cantinho de Minas”. A campanha evidencia as belezas naturais e a representatividade do estado mineiro, além da afetividade das pessoas, protagonistas da história, que usam o diminutivo em sua forma de falar para enaltecer cada cantinho da terra natal. Para ser mais autêntico, a campanha foi desenvolvida por profissionais mineiros, que compõem majoritariamente a equipe de produção. A veiculada na TV aberto será nos intervalos das programações locais, e nos principais canais de comunicação do estado, com uma comunicação regionalizada além de promoções exclusivas para região, como os queridinhos do estado em perfumaria: Floratta Blue e Malbec Bleu.





JEITINHO MINEIRO

O filme exalta o que Minas tem de melhor: lugares urbanos, cidades históricas e serras. Mas procura traduzir o acolhimento como a marca do povo mineiro, em cenas felizes, de proximidade e de autocuidado. O conteúdo enfatiza o que mineiro mais valoriza: encontrar amigos, curtir a vida, se cuidar e ter momentos de sossego. A marca também tem interesse em atrair o povo mineiro para revenda dos produtos e com uma campanha também regionalizada, traz a história real de revendedoras. Veja o filme em https://youtu.be/V8fuAcW1wRY

ITAÚ SHOP

O Itaú também está com campanha nova no mercado para divulgar seu o dinamismo, benefícios e segurança do marketplace do banco. A campanha contempla filme com veiculação nacional na TV, peças para redes sociais e OOH -- incluindo desdobramentos especiais para formatos icônicos, como o Digital da Sé da JCDecaux, com a participação das criadoras de conteúdo Babi Loud (@loud_babi) e Dandara Pagu (@dandarapagu), e das cachorrinhas Mada e Bica (@madaebica). O filme de 30”, produzido pela Sicarios e Raw Áudio, traz um ritmo de videoclipe com cenas que mostram os “achadinhos” e os “achadões” que podem ser encontrados pelos usuários dentro da plataforma, que vão desde luminária ring light, peças de vestuários e fone headset até eletrodoméstico, como uma geladeira, para destacar a variedade de produtos disponíveis no Itaú Shop. Além disso, a fluidez, velocidade e agilidade vistos no jogo de câmera, reflete o modelo de navegação da plataforma, onde o usuário pode realizar compras de maneira dinâmica, fácil e segura. Ao final entra a assinatura: “Itaú Shop. É no app. É seguro. É feito com você”.





SUMMIT 2022

A ABA - Associação Brasileira de Anunciantes - promoveu o ABA Summit 2022 como último evento do ano. Em formato híbrido, o Summit teve transmissão online pela plataforma Netshow-me, e reuniu profissionais de destaque do mercado de marketing e comunicação. Eles debateram temas essenciais para o desenvolvimento do ecossistema publicitário, diante de um mercado em profundas transformações. Com cocuradoria de Edmar Bulla, CEO & Founder da Croma, o evento teve como tema “Por um futuro mais humano, diverso e consciente”. Foi uma reflexão sobre uma comunicação mais abrangente e inclusiva, com olhares para as diferentes perspectivas em relação à etnia, orientação sexual, cultura e gênero.





TELE SENA

O título de capitalização da Liderança Capitalização do Grupo Silvio Santos firmou parceria com a rede de farmácia Pague Menos, considerada a 2º maior rede do Brasil. O objetivo é comercializar o produto em todas as unidades da franquia no Brasil, e levar para mais pessoas a possibilidade de ganhar as suas premiações. O piloto começou durante a campanha de Mães com 100 lojas no estado de Fortaleza e São Paulo, expandindo na campanha seguinte para os estados de São Paulo e Ceará. A parceria foi implementada na campanha da Tele Sena de Independência, e alcançou 1.198 lojas no país. Atualmente, a rede Pague Menos conta com quase 1.200 loja em mais de 350 cidades brasileiras, e mais de 24 mil colaboradores. São também a primeira rede varejista presente nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal, desde 2009.





ESTÁCIO AO VIVO

Com a chegada do 5G, do Metaverso, das impressoras 3D e outras revoluções tecnológicas, a Estácio entende que o Ensino Superior precisa evoluir junto com a sociedade. A instituição busca contribuir cada vez mais com a inovação nos métodos de ensino e, com isso, criou um formato para os alunos, chamado “Estácio Ao Vivo”. Com ele, os estudantes poderão participar de aulas em tempo real, de qualquer lugar, interagindo com professores de todo o Brasil, com maior possibilidade de networking, fundamental na vida profissional. Os cursos disponíveis no novo formato - Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira e Sistemas de Informações – foram lançados em outubro.





E-BOOK KPMG

A adoção da agenda ESG - Social, Ambiental e Governança - tornou-se primordial para as empresas que desejam se manter competitivas no mercado. A gestão dos aspectos ESG também se tornou uma forma de avaliar a qualidade da liderança dos negócios e sua habilidade de navegar em um contexto repleto desses temas. Com foco nos startups, a KPMG está lançando e-book inédito, com orientações e recomendações para a implementação de boas práticas de governança social em diferentes etapas de desenvolvimento. Criada em parceria com a WE Impact, primeira venture builder dedicada a startups fundadas e lideradas por mulheres, a publicação “O S de ESG: governança social para startups” propõe reflexões sobre como as decisões dessas empresas podem influenciar a sociedade.

O e-book está disponível na íntegra no link https://startups.weimpact.tech/ebook-s-de-esg-kpmg.





AKMOS

A empresa mineira Akmos, holding que comercializa produtos de beleza e bem-estar, apresenta ao mercado novidades que vem contribuindo para a digitalização do marketing multinível, como loja virtual, comunidade virtual e planos de assinatura. A Akmosfera é a comunidade virtual criada para o sucesso de seus empreendedores. Neste ambiente virtual a holding permite a interação entre empreendedores de diversas localidades e mostra o quanto a empresa se preocupa com aquilo que o seu consumidor tem a dizer. São realizados treinamentos, inclusive ao vivo, com líderes do segmento e é possível que os usuários troquem dicas e experiências, construindo conhecimento coletivo entre líderes e redes de diferentes regiões do Brasil.