Veteranos da Amizade dedica encontro ao "imortal" DJ Vital

(foto: Carlão do Click/Divulgação)



O grupo Veteranos da Amizade, que há dois anos e meio reúne grandes nomes da comunicação

em Minas, promoveu no dia 30 de agosto seu terceiro almoço oficial, no restaurante do Minas I.

O homenageado da vez foi o veterano JD Vital, que no dia 26 anterior assumiu a cadeira 10 da Academia Mineira de Letras. JD Vital, filósofo, jornalista, publicitário e administrador político se emocionou com o carinho dos veteranos, que lhe conferiram um diploma de felicitações por ser o "imortal" do grupo. Após as palavras do homenageado, o animado encontro se estendeu pelo restante do dia.