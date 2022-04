(foto: Divulgação)



ESCUTAAÍ

O oitavo episódio do EscutaAí fala sobre o protagonismo das mulheres no mercado de trabalho. A Usiminas lançou o Programa de Diversidade e Inclusão, em 2019, com cinco pilares, e um deles é o de equidade de gênero. O objetivo do programa é ser a força motriz da inclusão, promovendo ações para garantir a equidade de gênero na companhia. E para falar sobre o avanço da mulher no mercado de trabalho, o bate-papo da vez é com a Cynthia Gonçalves, gerente corporativa de treinamento, desenvolvimento e recrutamento da Usiminas, e com o gerente do Porto de Vitória, Eduardo Ferreira. Todos os episódios podem ser conferidos em plataformas como o Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music, entre outras. Os interessados podem acessar o EscutaAí pelo link https://bit.ly/usiminas_escutaai.





DIVERSA BELEZA

As marcas do Grupo Boticário dão mais um passo em direção da ressignificação dos estereótipos na publicidade, propósito do movimento Diversa Beleza, lançado em janeiro de 2022. Em março, para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, O Boticário, Quem disse, Berenice?, Eudora, Vult, O.U.i e Australian Gold lançaram a terceira edição do banco Mulheres (In)Visíveis, em parceria com a 65|10, consultoria criativa especializada em mulheres. Os detalhes do Movimento Diversa Beleza estão no link: https://www.grupoboticario.com.br/movimento-diversabeleza/.





INTER VENCE

O banco Inter acaba de vencer a categoria Investimentos – Bancos da 7ª edição do projeto Estadão Melhores Serviços. A pesquisa indica quais empresas oferecem as melhores experiências e serviços em diferentes segmentos. Para chegar aos resultados, foram realizadas 10.832 entrevistas, que resultaram em 92.478 avaliações; em média, foram 8,5 avaliações por entrevistado. Esse é o terceiro prêmio conquistado pela Inter Invest, braço de investimentos do Inter, nos últimos seis meses. Em janeiro de 2022, o Inter venceu a categoria Lealdade do prêmio Melhor Banco e Plataforma para Investir (MBPI) de 2021, promovido pelo Centro de Estudos em Finanças da FGV (FGVcef). Nesse caso, a conquista veio no segmento de Plataformas digitais. E em novembro de 2021, o Inter foi eleito a melhor corretora digital do Brasil pelo Prêmio iBest, que reconhece as melhores iniciativas da internet em diversos segmentos. Nos três casos, a empresa ganhou pela preferência do público.





UNIMED-BH

A Maternidade Unimed – Unidade Grajaú e o Hospital Unimed – Unidade Contorno, unidades hospitalares que fazem parte da rede própria da Unimed-BH, receberam importante reconhecimento internacional pela qualidade do trabalho desenvolvido. As duas unidades estão na lista dos melhores hospitais do mundo no ranking World's Best Hospitals 2022, da revista norte-americana Newsweek. O Hospital Unimed – Unidade Contorno foi destacado pela publicação pelo segundo ano consecutivo e subiu 13 posições em relação a 2021, ocupando agora a 52ª colocação no Brasil. Já a Maternidade Grajaú recebeu o destaque pelo terceiro ano consecutivo, entre os hospitais especializados avaliados. A unidade, inclusive, é o único serviço de saúde de Minas Gerais listado no ranking global da categoria.





EXCELÊNCIA EM SAÚDE

A premiação foi conduzida em parceria com a Statista Inc., empresa global de pesquisa de dados, que avaliou mais de 2.200 hospitais de 27 países que se destacam pela constante excelência em saúde. "Vivemos anos desafiadores no enfrentamento da pandemia e receber o reconhecimento pela condução que tivemos nesse período, com foco em todos os nossos públicos de relacionamento, é muito bom. Compartilho esse resultado com cada um de nossos médicos cooperados, cuja qualidade do trabalho contribui para nos posicionar como referência nacional e internacional, e com nossos colaboradores e parceiros que, todos os dias, se dedicam ao nosso propósito de cuidar de pessoas", comemorou o diretor de Serviços Próprios, Múcio Diniz.





TELE SENA

O que você faria se descobrisse que acabou de ganhar um carro 0km? Ideias não faltam, né? Dá para ir levar a família para um passeio divertido ou até mesmo pegar a estrada e ir para aquela cidade que você sempre quis conhecer. Pois bem, pensando nisso, a Tele Sena de Páscoa, registrada na Susep sob o número 15414.601044/2022-81 está lançando uma promoção comercial chamada "Quero andar de carro zero", que irá sortear um carro 0km de segunda a sexta, para cada região do Brasil. Ou seja, durante o período dessa campanha, todas as quintas-feiras será sorteado um carro somente para o Sudeste. Para concorrer, é bem fácil. Se a Tele Sena for física, basta cadastrá-la no site ou no aplicativo da Tele Sena e responder corretamente à pergunta: "Qual é o título de capitalização que vai fazer o Brasil andar de carro zero nesta Páscoa?" e pronto, o cupom será gerado automaticamente e enviado ao SBT para participação nos sorteios. Se a Tele Sena for digital, ela já vem cadastrada, bastando responder corretamente à pergunta para participar.





CRIANDO JUNTOS

No relatório de tendências The 2022 Instagram Trend Report, o primeiro realizado pela rede social, 23% dos jovens entrevistados afirmaram que pretendem comprar produtos de segunda mão neste ano e 24% querem contribuir com a sustentabilidade, vendendo bens em redes sociais ou lojas on-line. Essa consciência social é despertada ainda na infância pelo programa Criando Juntos, da startup De Criança para Criança, que produz vídeos em sala de aula nos quais os pequenos estudantes são protagonistas. Um desses vídeos, chamado “Consumo consciente”, trata justamente da importância da consciência despertada nos pequenos sobre o impacto do descarte de brinquedos no meio ambiente. O vídeo, em exibição no YouTube, teve mais de 35 mil visualizações orgânicas.





CONCORRÊNCIA À PARTE

Aquele conceito de mercado de que sempre é melhor manter a concorrência a distância parece ser coisa do passado. Pelo menos para a rede Bob's, com mais de mil lojas, e o Patties, hamburgueria paulistana referência em sanduíches com carne do tipo smashed. Eles decidiram se juntar para vender mais do milk-shake crocante original, feito com Ovomaltine. A ideia da parceria é aumentar em 50% as vendas do produto no Patties até este domingo, quando termina a ação. Na ação, os funcionários vão usar uniformes da concorrência. O Bob's quer aproveitar a parceria para fazer algumas brincadeiras. Durante as vendas, um segurança ficará escoltando cada máquina do Bob's dentro das lojas do Patties, como se estivesse ali para proteger a receita. O Bob's irá entregar e instalar 10 máquinas de milk-shake dentro das operações Patties. Além disso, a marca disponibilizará todos os insumos, embalagens e funcionários da própria rede. Afinal, concorrentes não precisam ser inimigos e podem faturar juntos!





CURSOS

Até 18 de abril, o Senac EAD está com inscrições abertas para os cursos técnicos no formato a distância, oferecidos por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Serão 12.780 vagas para seis carreiras: técnico em administração, técnico em recursos humanos, técnico em logística, técnico em secretariado, técnico em meio ambiente e técnico em qualidade. As vagas oferecidas são para os estados de Alagoas, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e Roraima. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas somente pela internet, no site do Senac EAD (https://www.senac.br/).