Naturalmente básico

(foto: Bruno Saldanha/divulgação)







Com um DNA marcado pela praticidade e sustentabilidade, a mineira Urbô está há cinco anos no mercado fazendo uma roupa para um homem atual, que gosta de conforto e, principalmente, de uma elegância minimalista.

A label tem como premissa roupas básicas sempre com um ‘Q’ de moda. Com essa expertise, a marca cresceu e abriu um leque de opções sem nunca perder suas raízes. “Temos um forte conceito a apresentar. Nossas coleções buscam uma moda prática, básica e com propósito. Acreditamos que as roupas têm um papel muito além de um simples vestir, refletem nossa personalidade e nos ajudam a transformar nosso estilo de vida”, diz Matheus Menezes, um dos criadores da Urbô.

(foto: Bruno Saldanha/divulgação)

O material usado nas coleções da Urbô é outro diferencial. As peças são feitas com malhas que têm como base materiais sustentáveis. Entre as matérias-primas, usam malha feita com borra de café (malha coffee), fibra de banana, cânhamo, garrafa PET, além de algodões que vêm em opções como o natural, o egípcio e o pima.

(foto: Bruno Saldanha/divulgação)

“Nossos produtos têm um design pautado na sua utilidade, estilo e o cuidado ambiental, todos desenhados para ter um ciclo de vida mais longo. São peças básicas, confortáveis e fluidas, todas ecologicamente responsáveis. Prezamos pela responsabilidade ecológica, conforto e praticidade”, ressalta Menezes.

(foto: Bruno Saldanha/divulgação)

A linha de jeans é outro diferencial da marca, já que eles têm um processo de lavagem e produção que respeita o meio ambiente. O trabalho do denin carrega o DNA da label, que utiliza na sua confecção um método sustentável, porque toda a água utilizada durante o processo é tratada e devolvida para a natureza.

O leque de produtos da Urbô inclui camisas, camisetas, calças nas modelagens carrot, skinny, straight e slim fit, shorts e uma série de acessórios que conversam entre si, dando múltiplas possibilidades de produção. Não se trata apenas de uma marca de produtos para homens, mas feita para o homem. “São produtos que misturam moda, conforto e qualidade, criteriosamente desenvolvidos para o homem atual. Nosso intuito é propor uma moda prática, básica e com propósito”, finaliza o fundador.





COLEÇÃO IMPULSO A coleção verão 2022 da Urbô foi inspirada na reflexão que antecede a ação, uma necessidade de fazer acontecer o aqui e o agora. Intitulada Impulso, os criativos carregaram a ideia de movimento com intensidade e vigor, sem perder o que mais prezam: o conforto em peças práticas e sustentáveis. A coleção foi pensada para trazer ao cotidiano do homem peças leves, com a cara da estação. Com modelagens amplas e paleta de cores sóbrias, oferece estilo com praticidade. A coleção abrange mais de 200 peças, que compõem o guarda-roupa completo do homem moderno, desde camisetas, shorts, bermudas, jeans e acessórios.