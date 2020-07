(foto: Pixabay) Desde que foi decretada a pandemia não foram poucos os questionamentos do que estava por vir, e a busca por respostas em profecias e na Bíblia. Afinal, começou o final dos tempos? Tudo isso está previsto?

Muitos estão imaginando quantos filmes, séries, livros etc serão lançados sobre a pandemia quando tudo isso passar, e outros questionam ainda se passará. São muitas especulações.

Alguns autores, articulistas, filósofos, antropólogos já escreveram artigos, emitiram opiniões, visões sobre o tema baseados no que estão vendo, na reação das pessoas, etc. Porém, um livro com embasamento bíblico profundo ainda não havia sido anunciado.

Será lançado em agosto, pela editora Mundo Cristão o primeiro livro cristão sobre o tema, intitulado Deus e a pandemia: uma resposta cristã sobre o coronavírus e suas consequências. O autor é o renomado N. T. Wright.

Na obra ele mostrará uma maneira diferente de ver e responder à pandemia do coronavírus, com base nas Escrituras e no modo de viver, pensar e orar que foi revelado a nós por Jesus.

Afinal, o que devemos pensar sobre a crise do coronavírus? Algumas pessoas pensam que sabem: “Este é um sinal do fim”, elas dizem. “Está tudo previsto no livro do Apocalipse.” Outras discordam, mas são igualmente taxativas: “Este é um chamado ao arrependimento. Deus está julgando o mundo e, por meio desta doença, nos alerta a mudar”. Alguns se juntam ao coro de culpa e condenação: “É culpa dos chineses, do governo, da OMS...”

Para o autor, todas essas reações ao vírus são insatisfatórias. Em vez disso, ele mostra que uma leitura cuidadosa da Bíblia e da história cristã oferece respostas simples, porém profundas, às nossas muitas perguntas, incluindo: Qual deve ser a resposta cristã à pandemia? Como devemos pensar em Deus? Como vivemos no presente? Por que devemos lamentar? O que devemos aprender sobre nós mesmos? Como nos recuperamos?

Wright é um dos principais estudiosos do Novo Testamento do mundo, Deus e a pandemia servirá como guia para ler os acontecimentos de hoje à luz da morte e ressurreição de Jesus. Para quem não o conhece, ele é anglicano, ex-bispo de Durham (2003–2010), professor de Novo Testamento na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Sempre amou história e especialmente a história do primeiro século, mas também amava a Bíblia e desde muito cedo, porque ela alimentava e nutria sua fé viva em Jesus, que tem desde criança. Para Wright o importante é que as pessoas leiam a Bíblia toda, entendendo o Evangelho todo, comprometidas com a totalidade de Jesus.

