Vida integral

Cristais podem mudar sua quarentena

Para se manter saudável, conter preocupações e diminuir a ansiedade, a curadora energética intuitiva Karen Frazier ensina a criar um refúgio de tranquilidade e estado meditativo de pura alegria em casa. Em seu best-seller O livro dos cristais, publicado no Brasil pela editora Mantra, ensina como os cristais podem trazer equilíbrio e bem-estar às pessoas, além de mudar a energia e a visão diante de uma crise como esta. Entre as mais de 50 pedras e 75 indicações de uso, a autora separou oito para o momento atual, de isolamento social por causa da Covid-19:





Ansiedade: todos estão ansiosos pelo futuro, ninguém sabe como sairá desta crise e ficam prevendo o futuro e, geralmente, os piores cenários vem à mente. Para fugir desses pensamentos vá de âmbar. Cristal: âmbar – segure o cristal com a mão receptora (não dominante), e perceba a calidez dele. Visualize uma luz amarela conectando o seu plexo solar ao plexo solar de outras pessoas no local. Respire fundo pelo tempo que for necessário até que a ansiedade passe. Repita: Eu sou paz.





Coragem: é preciso ter muita coragem para enfrentar todos os desafios diante de uma crise na saúde e na economia mundial. E depois que tudo isso passar e todos precisarem colocar casa, trabalho e emocional em ordem. Ter coragem não quer dizer não ter medo, e sim, fazer o que acha ser certo. Cristal: citrino – segure o cristal com a mão receptora (não dominante) e repita: Eu tenho coragem de fazer o que sei que serve a meu bem maior.





Estresse: o sentimento é quase um membro da família, mas não deveria. Faz mal à saúde e deve ser combatido, principalmente em tempos que há possibilidades de uma histeria coletiva. Cristal: olho de tigre amarelo – deite de costas com o cristal sobre o chacra do plexo solar (localizado na cavidade abdominal, acima do umbigo e perto do estômago) respire profundamente e repita até se sentir calmo: deixe ir.





Equilíbrio: o equilíbrio pode salvar vidas, manter a paz dentro de casa e a sanidade em dia. Quando há desiquilíbrio, há infelicidade, descontrole e falta de foco. Todos precisam buscar harmonia. Cristal: fluorita arco-íris – algumas vezes por dia, segure o cristal com a mão receptora (não dominante) e repita: Sou equilibrado em todas as coisas.





Perdão: o sentimento tem mais a ver com a escolha da pessoa em não carregar mais a dor que acredita ter sido causada por terceiros – ou por si mesma. É um ato de amor-próprio. Muitas famílias vivenciam a experiência do perdão neste momento. Cristal: lágrimas de apache – segure o cristal na mão emissora (dominante) e visualize todos os seus sentimentos feridos como uma sombra escura que flui por seu braço dominante até chegar em sua mão e dela entrar no cristal. Quando se sentir livre, visualize a pessoa que precisa perdoar e repita: Eu deixo você ir, eu perdoo você. Eu deixo ir as mágoas do passado e sigo em frente com amor.





Prosperidade: a prosperidade na verdade significa ter em abundância todas as coisas que valorizam: amor, compaixão, alegria, amizade, saúde e dinheiro. E que momento melhor para pedir por prosperidade? Cristal: aventurina – segure um pedaço de aventurina verde na mão receptora (não dominante) e visualize a si mesmo como um ímã, atraindo a prosperidade para você. Repita por cinco a dez minutos: Eu sou grato por ser próspero.





Raiva: ficar isolado, restrito de suas atividades, preocupado pode gerar uma série de sentimentos como frustrações, mágoas e até fúria em alguns casos. O que não é bom. Sentir raiva é normal, todos sentem de tempos em tempos, mas para sentimentos prolongados é preciso ajuda. Cristal: malaquita – pendure um pedaço de malaquita em um cordão, de forma que o cristal fique no coração, e use-o o dia inteiro. Limpe a malaquita diariamente. Caso sinta a raiva crescendo, envolva a malaquita com a mão emissora (dominante), feche os olhos, se isso lhe parecer confortável e repita: Eu controlo minha raiva expressando-me de forma calma e positiva.





Compaixão: compaixão por você ou pelos demais, é uma das qualidades mais importantes a serem cultivadas. É difícil, mas essencial para manter a alta vibração das energias. Cristal: quartzo rosa – para estimular a compaixão por si mesmo: segure a pedra na mão receptora (não dominante) e coloque-a sobre o coração. Feche os olhos e repita a frase do final. Para estimular a compaixão pelos outros: segure a pedra na mão emissora (dominante) e coloque-a sobre o coração. Feche os olhos e repita: Vejo com os olhos da compaixão tudo e todos os que estão diante de mim.





contatos

