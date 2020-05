Feira Segura estreia sábado, no Sul de Minas

Os consumidores poderão receber a mercadoria no sistema drive-thru, sem nenhum contato com o feirante (foto: Fredox Carvalho/Divulgação )



A pandemia do coronavírus tirou as feiras livres das ruas. Mas agora os feirantes ganharam outra oportunidade de oferecer seus produtos com segurança e qualidade: trata-se da Feira Segura, projeto desenvolvido pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que ganha sua primeira edição em Minas Gerais no próximo sábado (23), em Boa Esperança, no Sul de Minas. Goiás, Bahia e Tocantins também já receberam o evento, com sucesso.

A Feira Segura será promovida pelo Sistema Faemg (Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais) e obedece à risca todas as orientações para a prevenção da doença. As barracas contam com distanciamento entre si e os clientes têm a opção de fazer suas compras pelo sistema drive-thru, sem qualquer contato direto com o feirante. Também não há alimentos para corte e consumo na hora, todos os produtos são embalados para ser levados.

A edição terá a participação de 60 feirantes. Todos serão orientados sobre higiene e manipulação dos alimentos de forma segura, antes da feira, e receberão um kit com touca, luvas, máscara e avental. No dia da feira, também haverá o seminário "Cuidados em tempos de Covid-19", que vai tirar dúvidas sobre transmissão da doença, sintomas, prevenção e cuidados com higiene pessoal e com o ambiente doméstico.





GERAÇÃO DE RENDA As medidas de isolamento social para impedir que a Covid-19 se espalhasse fizeram com que muitos produtores rurais ficassem sem sua principal fonte de renda. Os que não seguiram para o caminho das vendas pelas redes sociais e plataformas de delivery tiveram prejuízos. Dessa forma, a Feira Segura devolve a eles o espaço de comercialização e a oportunidade da geração de renda.

Para a analista de promoção social do Sistema Faemg/Senar Minas, Michelle Camila de Paula, orientar a organização e a realização de feiras livres, atentando para os cuidados de saúde do produtor e do consumidor, é de suma importância para a entidade. Ela destaca que fazer o escoamento da produção dos pequenos produtores é garantir renda e qualidade de vida para as famílias rurais. "Sem dúvida, essa é uma forma de minimizar os impactos do coronavírus na vida dessas famílias", acrescenta.

Até o momento, não há outras Feiras Seguras agendadas. Mas o município interessado deve procurar o sindicato rural ou o Escritório Regional do Sistema Faemg em sua região.