Crianças relatam criatividade delas no comercial do Boticário

Com a maioria das lojas fechadas devido a pandemia, os comerciais que normalmente inundariam as telinhas nas semanas que antecedem o Dia das Mães, desapareceram do mercado. Porém, algumas empresas marcam presença nos comerciais. Uma delas é O Boticário, que conta histórias por meio de depoimentos espontâneos de crianças, relatando suas rotinas e os esforços de suas mães para vencerem o tempo neste período de isolamento social.

O filme, criado pela AlmapBBDO, reforça que é fácil enxergar beleza onde tem amor. As crianças contam como as mães se superam – como sempre acontece – em transformar o dia a dia em momentos inesquecíveis para todos. E essa alegria se revela nos mínimos gestos, entre um e-mail e a preparação do almoço, a jornada fora de casa e as brincadeiras na sala. Ainda que ela pense que tudo o que faz parece insuficiente, as crianças estão adorando tê-la por perto.

Todos os depoimentos foram coletados com celulares, pelas próprias crianças, que assim contam suas histórias. O comercial encerra com a mensagem: "Uma homenagem às mães, que, como sempre, estão se superando pelos seus filhos", trazendo o reconhecimento do Boticario a todas as realizações dessa mulher que nem sempre se vê como a vitoriosa que realmente é, todos os dias. Confira o vídeo em www.instagram.com/p/B_Lhd-0F81q/.