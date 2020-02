FAZCOM assina homenagem da ACMinas aos 300 anos do estado

A marca traduz mineiridade, inspirada nas curvas e cores que compõem Minas Gerais (foto: Divulgação )



A Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais - ACMinas - tem sua história marcada pela defesa dos interesses do Estado, não só em suas relações comerciais, mas em todos os aspectos que possam representar avanço e desenvolvimento para os mineiros. Um desses aspectos é a valorização e o respeito às raízes histórico-culturais de nossa gente e do nosso estado.

Por isso, a Associação não poderia deixar de se movimentar para homenagear Minas Gerais na ocasião da comemoração dos 300 anos do estado. E criou o projeto Minas 300+. Durante todo o ano, serão promovidos simpósios, encontros e debates, entre outras iniciativas, não só para homenagear o estado pelos 300 anos de história, mas, principalmente, para estabelecer um marco histórico para os próximos 300. Valorizar as tradições, as raízes e a história pensando no futuro que está por vir. Essa é a síntese desse projeto.

Segundo o presidente da ACMinas, Aguinaldo Diniz Filho, a entidade está comprometida com as comemorações, confiante de que a discussão desses três séculos da história de Minas, sua origem e evolução econômica, social e cultural orientem compromissos com um novo ciclo de desenvolvimento mineiro. "A ACMinas trabalha na mobilização do empresariado e na conscientização da sociedade civil. Está empenhada na realização de um seminário de discussão dos trezentos anos de Minas e vem tendo iniciativas de contatos nas áreas do Executivo Estadual, do Legislativo e dos setores acadêmico e empresarial", disse.





IDENTIDADE VISUAL Para materializar essas ideias e representar visualmente o conceito do projeto, a ACMINAS contou com a parceria da agência FAZCOM Comunicação, para desenvolver uma marca e uma identidade visual para o projeto. Sob a supervisão do Diretor de Criação Fábio Cosenza e do gerente de arte Donald Isnenghi, o designer Rangel Malta foi o responsável pela criação da marca Minas 300 .

Com inspiração nas curvas e cores que compõem as paisagens do estado e também em elementos importantes das manifestações artísticas e arquitetônicas típicas do barroco mineiro, a marca traz ainda, em sua tipografia, sentimentos de aconchego e acolhimento tão próprias do povo mineiro, com sua reconhecida hospitalidade.

A marca, em sua essência, traduz a mineiridade clássica e abre as portas para a Minas do futuro, dinâmica, viva e cheia de possibilidades. Para a diretoria da ACMinas, com um projeto consistente planejado, uma marca impactante para representa-lo e o objetivo de sempre fazer mais por Minas Gerais, a entidade assume mais uma vez o protagonismo na defesa dos interesses do Estado, e convida entidades, empresas e a sociedade civil a participarem desse momento tão importante para todos os mineiros.