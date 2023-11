Concurso PMDF: liberado o acesso ao gabarito provisório do concurso

Tim Alves/CCS/PMDF/Divulgação (foto: Tim Alves/CCS/PMDF/Divulgação)

Os candidatos ao concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) já podem visualizar os cadernos de questões e o gabarito provisório da seleção para oficiais de saúde e capelães. Os documentos podem ser acessados por meio do site do Instituto AOCP , banca organizadora.