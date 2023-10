Concurso da Câmara dos Deputados: inscrições terminam nesta quarta (4/10)

567

Os concurseiros que pretendem prestar o concurso público da Câmara dos Deputados devem ficar atentos ao prazo! As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (4/10), por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , banca examinadora. As taxas variam entre R$ 95 e R$ 120, a depender da carreira escolhida.

A Câmara oferta, ao todo 749 oportunidades, sendo 140 de preenchimento imediato e 609 para formação de cadastro reserva. As vagas são para a carreira de analista legislativo, nas seguintes especialidades:

Técnico legislativo;





Técnico em material e patrimônio;





Contador;





Informática legislativa;





Consultoria legislativa;





Consultoria de orçamento e fiscalização financeira;





Assistente social;





Enfermeiro;





Farmacêutico;





Médico - medicina de emergência;





Médico - cardiologia;





Médico - auditoria médica;





Médico - psiquiatria;





Médico - medicina do trabalho;





Médico - ortopedia e traumatologia.

Fazem parte da seleção as etapas de prova objetiva (de caráter eliminatório e classificatório), prova discursiva (de caráter eliminatório e classificatório) e prova de títulos, somente para consultores e médicos (de caráter classificatório).





Os exames serão aplicados em todas as capitais do país. As demais fases do concurso, incluindo o procedimento de heteroidentificação e a avaliação biopsicossocial, ocorrem apenas em Brasília.

Retificação dos editais

Na quinta-feira (28/9), os editais da Câmara foram retificados. Os documentos acrescentam o número de vagas para candidatos negros e com deficiência disponibilizados para formação de cadastro reserva nos cargos ofertados pelo certame.





Os documentos também alteram o contéudo programático e a homologação das pessoas com deficiência e candidatos negros.