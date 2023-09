Vai fazer o concurso do MEC? Cebraspe divulga instruções aos candidatos

567

Marcelo Camargo/Agência Brasil (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



Os candidatos que farão as provas do concurso público do Ministério da Educação (MEC) devem ficar atentos à data e horários de aplicação. O Cebraspe, banca examinadora, divulgou um documento com instruções aos participantes.

Os locais de aplicação dos exames objetivos e discursivos poderão ser consultados a partir desta sexta-feira (29/9), no site do Cebraspe . Os candidatos somente poderão realizar as provas no local designado na consulta individual.





As provas serão aplicadas em 8 de outubro e terão a duração de 4h30. É orientado que os candidatos cheguem ao local com antecedência mínima de uma hora do horário fixado, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.





O edital do MEC oferta 220 vagas, destinadas a carreira de técnico em assuntos educacionais. Desse quantitativo, 165 são para ampla concorrência, 11 para candidatos com deficiência e 44 para candidatos negros. Para tomar posse da carreira, é necessário ter concluído curso de nível superior em qualquer área, fornecido por instituição reconhecida pelo órgão.





Os aprovados e nomeados irão desempenhar atividades de execução qualificada, sob supervisão superior, de trabalhos pedagógicos, visando à solução de educação, de orientação educacional, administração escolar e de educação sanitária.





O salário inicial para o cargo é de R$ 6.255,90, composto pelo vencimento básico de R$ 2.419,90, acrescido de gratificação de desempenho do plano geral de cargos do poder executivo de R$ 3.836. A carga horária é de 40 horas semanais.