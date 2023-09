Prefeitura de BH abre concurso público com salários de quase R$ 7 mil

Juarez Rodrigues/EM/D.A Press (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Em conformidade com a lei atual, 20% das vagas são destinadas a postulantes negros e pardos e outros 10% a pessoas com deficiência. As inscrições podem ser feitas até 24 de outubro no site da Fundação Getúlio Vargas.









A taxa de inscrição para os cargos de Agente Executivo Governamental e Técnico de Serviço Público é de R$ 90; R$ 110 para os cargos de Analista de Planejamento e de Gestão Governamental e Analista de Políticas Públicas; e R$ 135 para os cargos de Arquiteto e Engenheiro. O edital está disponível no site da Prefeitura de Belo Horizonte e as inscrições são realizadas no site da FGV. As remunerações variam de R$ 2.355,59 a R$ 6.807,32 por mês, dependendo da área de atuação. Alguns benefícios previstos são: vale-transporte; plano de saúde; vale alimentação de R$ 35 por dia; adicional por tempo de serviço, com acréscimo de 10% sobre o vencimento para cada período de cinco anos de efetivo exercício; licença por assiduidade, concedida de três meses de licença remunerada a cada período de cinco anos de efetivo exercício; e progressão profissional, que concede promoção do servidor ao nível imediatamente superior de sua carreira conforme definidos no estudo.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abriu inscrições para concurso público nesta segunda-feira (18/9). As 108 vagas são para Agente Executivo Governamental, Analista de Planejamento e Gestão Governamental, Analista de Políticas Públicas, Técnico de Serviço Público, Arquiteto e Engenheiro.