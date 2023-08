220 vagas no MEC: período de inscrições já está aberto

567

Inscrições para concurso do MEC ficarão abertas até 28 de agosto. Para se inscrever interessados devem ter nível superior completo em qualquer área (foto: Freepik/Divulgação)





O certame oferta 220 oportunidades destinadas a carreira de técnico em assuntos educacionais, cargo que exige nível superior em qualquer área de formação. Desse total, 165 são para ampla concorrência, 11 para candidatos com deficiência e 44 para candidatos negros. Para tomar posse da carreira, é necessário ter concluído curso de nível superior em qualquer área, fornecido por instituição reconhecida pelo MEC.





Os candidatos serão avaliados por provas objetiva (composta por 120 questões) e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. As provas terão a duração de 4h30 e serão aplicadas na data provável de 8 de outubro.



Os aprovados e nomeados irão desempenhar as atividades de execução qualificada, sob supervisão superior, de trabalhos pedagógicos, visando à solução de educação, de orientação educacional, administração escolar e de educação sanitária.





A carga horária é de 40 horas semanais com salário inicial de R$ 6.255,90, composto pelo vencimento básico de R$ 2.419,90, acrescido de gratificação de desempenho do plano geral de cargos do poder executivo de R$ 3.836.









*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco

Já está aberto o período de inscrições do concurso público para o Ministério da Educação (MEC). Interessados podem se inscrever no até 28 de agosto, por meio do site do Cebraspe , banca organizadora do certame. A taxa é de R$ 80.