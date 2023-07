Petrobras divulga nomes de candidatos sub judice aprovados para técnico jr

Cumprindo decisões judiciais, a Petrobras publicou os nomes dos candidatos sub judice aprovados no processo seletivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva na carreira de profissional Petrobras de nível técnico júnior.

No documento, publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (26/7), também consta o resultado final na avaliação da equipe multiprofissional de candidatos que concorreram como pessoa com deficiência.