Concurso Polícia Penal de SP: edital é publicado com 1.100 vagas

(foto: DIVULGAÇÃO/DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA)

O concurso público constará das seguintes provas: objetiva; condicionamento físico; aptidão psicológica; e comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada e investigação social.



A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e constará de 50 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada questão, sendo: 20 de língua portuguesa, 15 de matemática e 15 de conhecimentos gerais. A prova será aplicada em 1º de outubro.

Para concorrer, os interessados devem ter idade mínima de 18 anos completos e no máximo 74 anos; possuir cópia da última declaração de Imposto de Renda entregue à Secretaria da Receita Federal, ou declaração pública de bens, entre outros requisitos.

Foi publicado nesta sexta-feira (14/7) no Diário Oficial de São Paulo, o edital de abertura do concurso público para a Polícia Penal do estado de São Paulo. O certame oferta 1.100 para agente de segurança penitenciária de Classe I, sendo 1.050 para homens e 50 para mulheres. A carreira exige ensino médio. O valor do salário é R$ 3.515,72.O período de inscrições ficará aberto entre 19 de julho e 18 de agosto. As inscrições deverão ser realizadas por meio do site da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas (FGV) . O valor da taxa de inscrições é de R$ 75,37.*Estagiária sob supervisão de Thays Martins