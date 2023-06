Defensoria Pública do DF publica edital do Programa Voluntários da Cidadania

567

(foto: BRUNO PERES/ESP.CB/D.A. PRESS)

Leia aqui o edital completo! "A atuação compreendida pelo programa é de natureza voluntária, não gerando vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. É obrigatória a celebração de Termo de Adesão e Compromisso de Voluntariado entre a DPDF e o voluntário, devendo constar o objeto e as condições de suas atribuições junto à unidade de atuação", define o edital.



O voluntário atuará junto ao Núcleo de Assistência Jurídica designado pela Defensoria Pública- Geral por cinco horas diárias, pelo menos quatro vezes por semana, de forma presencial. A prestação de serviços tem período previsto para um ano, prazo que pode ser prorrogado por igual período. Apesar de não ter salário, os voluntários receberão uma ajuda de custo de R$ 80 por dia de serviço voluntário.





As inscrições podem ser realizadas até 20 de junho pelo site da DPDF . Segundo o edital, não será efetivada a inscrição do interessado que, no ato dela, não apresentar quaisquer dos documentos descritos no documento.

Processo seletivo

A seleção será constituída por duas fases. A primeira delas consiste em análise curricular e de títulos dos candidatos. A segunda fase do consistirá na realização de entrevista com os candidatos que será realizada no período entre 17 a 21 de julho.





*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza

A Defensoria Pública-Geral do Distrito Federal (DPDF) publicou o edital do Programa Voluntários da Cidadania que visa a contratação imediata de 19 vagas advogados voluntários, além de formação de cadastro reserva. O documento foi publicado na edição de segunda-feira (5/6) do Diario Oficial do DF.