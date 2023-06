CBM-DF convoca candidatos para o curso de habilitação de oficiais bombeiros

567

(foto: CBM-DF/ reprodução)



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) publicou uma nova convocação para a matrícula no curso de habilitação de oficiais bombeiros. A Corporação também convoca os candidatos para a etapa do curso de formação, referente a reclassificação de candidatos com requerimentos de final de fila deferidos.

Em março, o CBM convocou 356 aprovados em concursos para a apresentação e entrega dos documentos exigidos para o ingresso. Foram convocados 23 candidatos para o cargo de oficial; 22 para especialidades nas áreas de saúde e engenharia; e 311 para praças.





O curso de formação é desenvolvido em regime integral e sob sistema de internato com dedicação exclusiva e duração de 1815 horas aula no primeiro ano e 1798 horas aula no segundo ano, com conteúdo (podendo algumas disciplinas serem desenvolvidas por meio da modalidade de Ensino à Distância – EAD) e carga horária definidos pela Diretoria de Ensino da Corporação, devendo, o cadete sujeitar-se ao regime escolar e às demais exigências previstas no currículo.





Durante a realização do curso, o aluno receberá remuneração mensal, de acordo com a Lei de Remuneração do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Os casos de aprovação e reprovação no CFOBM constarão de normas, regulamentos e demais dispositivos baixados pelo Comando-Geral do CBM, pelo diretor de ensino e pelo comandante da academia de bombeiro militar.





O cadete que não se adequar às normas do CFOBM ou solicitar o desligamento ou não obtiver aproveitamento satisfatório será desligado do curso e, consequentemente, excluído da Corporação. Após o curso, obtendo aproveitamento, o cadete será declarado aspirante a oficial BM, mediante ato do Comandante-Geral.