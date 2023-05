PMERJ publica edital de concurso com 2.000 vagas; salário de R$ 5,2 mil

567

Prova escrita objetiva;

Prova escrita discursiva (redação);

Preenchimento do FIC (Formulário de Informações Confidenciais) e verificação dos requisitos para inscrição no certame;

Exame antropométrico (a fim de compor o cálculo do Índice de Massa Corporal);

Teste de Aptidão Física;

Exame psicológico;

Exame de saúde;

Exame social e toxicológico; e

Avaliação documental.

A remuneração básica inicial para a graduação de aluno soldado PM é de R$ 2.956,41. Após o curso de formação, o salário inicial passa a ser R$ 5.233,88.





As inscrições deverão ser realizadas por meio do São requisitos: nível médio de formação escolar; idade mínima de 18 anos completos e a idade máxima de 32 anos, até o primeiro dia para o ato de inscrição no concurso; Carteira Nacional de Habilitação (CNH), exceto somente categoria “A”; altura mínima de 1,65m (homens) e 1,60m (mulheres), entre outros.As inscrições deverão ser realizadas por meio do site da banca orgnanizadora, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), no período entre 14 de junho a 12 de julho. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100.



A Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro (PMERJ) tornou público o edital de abertura do concurso público para provimento de 2.000 vagas para soldado. Sendo 1.800 para homens e apenas 200 para mulheres. A seleção dos candidatos para a função será realizada por meio de nove etapas (veja a seguir), todas na cidade do Rio de Janeiro: