Concurso Praia Grande: edital é publicado com vagas para educação e saúde

O município de Praia Grande, em São Paulo, publicou novos editais com vagas para as áreas de educação e saúde. As inscrições estão abertas e os candidatos poderão se inscrever até 15 de junho, no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam).

Para a área da educação , foram abertas 10 chances, destinadas a carreira de professor adjunto I. Já para a saúde , 13 vagas estão sendo ofertadas, todas para o cargo de médico mensalista. Confira as especialidades:

Cardiologista;

Cardiologista pediatra;

Cirurgião vascular;

Endocrinologista;

Infectologista infantil;

Nefrologista;

Neurologista;

Neurologista infantil;

Pneumologista;

Reumatologista;

Psiquiatra;

Médico de família e comunidade;

Médico generalista.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e prova de títulos, de caráter classificatório. O exame está previsto para ser aplicado em 23 de julho, com duração de três horas.

Salários e requisitos

Professor adjunto: licenciatura plena em pedagogia com habilitação ou especialização em educação infantil ou licenciatura plena em pedagogia e magistério em nível médio com habilitação em educação infantil ou curso de licenciatura para formação de professores de educação infantil e ensino fundamental nos anos iniciais.





Jornada de trabalho: 30h semanais (20h semanais de interação com aluno + 10h semanais de atividade extraclasse). O salário inicial é de R$ 4.342,44.





Médico mensalista (com exceção da especialidade de psiquiatria): Curso superior em medicina com Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), certificado de conclusão de residência médica ou Registro de Qualificação de Especialista (RQE) registrado no CREMESP.





Jornada de trabalho: 20 horas semanais. Salário base de R$ 5.266,52, podendo chegar à remuneração de R$ 17.200,00 aos adesistas da produtividade.





Psiquiatra: Curso superior em medicina com Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), certificado de conclusão de residência médica ou Registro de Qualificação de Especialista (RQE) registrado no CREMESP ou certificado de conclusão de especialidade em psiquiatria (carga horária mínima de 360 horas).





Jornada de trabalho: 20 horas semanais. Salário base de R$ 5.266,52, podendo chegar à remuneração de R$ 17.200,00 aos adesistas da produtividade.





Médico de família e comunidade: Curso superior em medicina com Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em medicina da família e comunidade ou certificado de conclusão de Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade.





Jornada de trabalho: 40 horas semanais. Salário de R$ 10.212,01 gratificação ESF de R$ 6.362,15 gratificação dedicação exclusiva de R$ 3.317,35 podendo chegar até R$ 19.891,51.





Médico generalista: Curso superior em medicina com Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).





Jornada de trabalho: 40 horas semanais. Salário de R$ 10.212,01 gratificação ESF de R$ 6.362,15 gratificação dedicação exclusiva de R$ 3.317,35 podendo chegar até R$ 19.891,51.