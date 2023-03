A Procuradoria-Geral do estado de Roraima (PGE/RR) lançou, nesta terça-feira (28/3), novo concurso público com cinco vagas imediatas, além de cadastro reserva, para o cargo de procurador substituto. Os salários chegam a R$33.748,91.

O certame será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Roraima em todas as fases.

Compõem a seleção: prova objetiva e discursiva, inscrição definitiva e avaliação de títulos. Ambas as provas, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem pessoas com deficiência, serão realizadas na cidade de Boa Vista/RR.

Será admitida a inscrição solicitada no período entre 12 de abril e 3 de maio. Interessados poderão se inscrever por meio do s ite da página oficial do certame . O valor da taxa de inscrição é de R$ 170.





Os candidatos nomeados serão lotados na cidade de Boa Vista/RR, a critério da PGE/RR.









*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco