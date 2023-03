TJDFT divulga resultado final da prova objetiva

(foto: TJDFT/Divulgação)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) divulgou o resultado final na prova objetiva seletiva e a convocação para as provas escritas , referentes ao concurso público para o provimento de cargos de juiz de direito substituto da justiça do Distrito Federal.

A prova escrita (discursiva) é composta de 10 questões, cuja resposta deve conter até 60 linhas cada, com valor de um ponto por item, totalizando 10 pontos, acerca do programa das disciplinas do concurso constantes no edital. O exame será aplicado em 31 de março de 2023 e terá a duração de cinco horas.