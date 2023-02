Após meses com prazo aberto, Banco do Brasil prorroga inscrições

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Após dois meses de prazo aberto para inscrições, o Banco do Brasil (BB) decidiu, nesta sexta-feira (24/2), prorrogar o período de cadastro no concurso público, com 6.000 vagas, por mais um tempo. Agora, quem ainda se interessar em participar da seleção terá até 3 de março para acessar o site da Fundação Cesgranrio , banca examinadora. Para efetivar a participação, é necessário fazer o pagamento da taxa no valor de R$ 50.





As vagas são destinadas a todos os estados e o Distrito Federal. Desse quantitativo, 4 mil são de provimento imediato e 2 mil são para formação de cadastro reserva.





Os aprovados receberão salários iniciais de R$ 5.436,03, sendo R$ 3.622,23 de vencimento inicial, R$ 1.014,42 de auxílio-alimentação/refeição e R$ 799,38 de cesta alimentação. Além disso, também há os benefícios de plano de saúde, plano odontológico e possibilidade de ascenção de carreira.

Distribuição de vagas

Das 6 mil vagas abertas no concurso do Banco do Brasil, 265 são destinadas ao Distrito Federal. As oportunidades são de nível médio, destinadas aos cargos de agente de tecnologia e agente comercial. Ainda serão reservadas 5% das chances para candidatos com alguma deficiência e 20% para candidatos autodeclarados pretos ou pardos.





Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e redação. Ambos os exames possuem previsão de serem aplicados no dia 23 de abril de 2023, em 5 horas de duração. Confira a distribuição de chances por estado: