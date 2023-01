Senado começa a nomear os aprovados do último concurso

O nome dos candidatos foi publicado no Diário Oficial da União da última quarta-feira (18/1). Eles foram aprovados nas especialidades de administração (42), arquivologia (3), assistência social (3), contabilidade (8), enfermagem (3), engenheiro eletrônico e telecomunicações (2), engenheiro do trabalho (1), informática legislativa (20) e processo legislativo (40).

Foram ofertadas 1.002 oportunidades, sendo 980 para formação de cadastro reserva e 22 de preenchimento imediato. No total, foram contabilizadas 83.059 inscrições para todos os cargos.



Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o certame ofertou salários que variam entre R$ 19.427,79 a R$ 33.461,68, a depender do cargo escolhido. Além da carreira de analista legislativo, o Senado também abriu vagas para os cargos de advogado, consultor e técnico legislativo, em diversas especialidades.



As provas objetivas e discursivas foram realizadas em todas as capitais, e as demais fases do certame ocorreram em Brasília. No dia 6 de novembro, foram aplicadas as provas objetiva e discursiva, para o cargo de técnico e analista, e a prova objetiva para o cargo de advogado e consultor. Já no dia 27 de novembro, foi aplicada a prova discursiva somente para advogado e consultor.