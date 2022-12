Edital do concurso do Igeprev-PA é publicado; confira detalhes

Requisitos:

As inscrições serão feitas exclusivamente via internet no site da banca organizadora, o Cetap, no período entre 29 de dezembro e 14 de fevereiro de 2023. O valor da taxa de inscrição é de R$ 52 para os cargos de ensino médio e R$ 63 para os cargos de ensino superior.A isenção da taxa de inscrição será concedida para o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda e candidatos que sejam Pessoas com Deficiência (PcD).

De acordo com o edital são requisitos para a investidura no cargo:

Ter sido aprovado e classificado no CONCURSO PÚBLICO C-214;

Ser brasileiro nato/naturalizado ou possuir os direitos inerentes a tal nas condições previstas no §2º do artigo 12 da Constituição da República Federativa do Brasil; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e

Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do §1º do artigo 12 da Constituição da República Federativa do Brasil e na forma do disposto no artigo 13 do Decreto nº 70.436, de 18 de abril de 1972;

Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos, na data da posse;

Provar o cumprimento das obrigações eleitorais e, no caso de candidato do sexo masculino, das obrigações militares;

Estar em pleno exercício dos direitos políticos;

Apresentar, no momento da posse, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o exercício do cargo constantes no Anexo III – Informações dos Cargos deste edital, bem como outros documentos que se fizerem necessários, na forma da lei vigente;

Apresentar declaração de bens que constituem o seu patrimônio, na forma do Decreto Estadual nº 1.712, de 12 de julho de 2021;

Apresentar declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública, ou proventos de inatividade; ressalvadas as possibilidades de acumulação lícita previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e no Decreto Estadual

nº 1.950, de 28 de dezembro de 2017; Página 4 de 42

Ser considerado apto, física e mentalmente, para o exercício do cargo no exame médico pré-admissional, realizado pela perícia médica oficial, devendo o candidato apresentar os exames clínicos e laboratoriais, os quais correrão às suas expensas;

Não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público por qualquer órgão público ou entidade, da esfera federal, estadual ou municipal;

Não ter sido condenado, com trânsito em julgado, por crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsto na Lei Estadual nº 9.710, de 20 de setembro de 2022 e pela prática de crimes contra a Administração Pública capitulados no

Título XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro e suas alterações, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e suas alterações, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e suas alterações.

Vagas, cargos e remuneração

Ensino médio: 11 + CR para assistente administrativo (R$1.508,27);

01 CR para assistente de informática (R$ 1.884,01). Ensino superior: 05 CR para técnico previdenciário A (R$ 8.443,89);

01 CR para técnico de estatística e atuária (R$ 8.443,89);

04 CR para analista de administração e finanças (R$ 8.443,89);

01 CR para analista em gestão de informática (R$ 8.443,89);

01 CR para analista de investimento (R$ 8.443,89). Compõem a remuneração inicial: vencimento base gratificação de escolaridade, acrescidas de outras vantagens legais.

Das etapas

As provas objetivas e discursivas terão a duração de cinco horas e serão aplicadas na data provável de 26 de março de 2023, no turno da manhã para os cargos de ensino médio e no turno da tarde para os cargos de ensino superior.



A prova objetiva será composta de 60 itens. Já a discursiva consistirá na elaboração de texto dissertativo e (ou) argumentativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, com base em tema formulado pela banca examinadora.



Por fim, a Avaliação de Títulos valerá três pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor. Ambas as etapas serão realizadas em Belém.