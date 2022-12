Resultado definitivo da prova objetiva do concurso do Senado é divulgado

(foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

A Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso do Senado Federal, divulgou o resultado definitivo das provas objetivas do certame. A lista com os nomes dos aprovados pode ser consultada na página oficial da seleção

Foram registradas no certame mais de 83 mil inscrições para 1.014 vagas, sendo 22 imediatas e 992 vagas para a formação de cadastro de reserva. Os cargos contemplados são: analista legislativo, advogado, consultor e técnico legislativo, em diversas especialidades.

As remunerações variam entre R$ 19.427,79 e R$ 33.461,68. Confira a lista com os salários iniciais ofertados:

Técnico legislativo (Policial Legislativo): R$ 19.427,79

Analista legislativo em todas as especialidades: R$ 25.897,76

Consultor Legislativo em todas as especialidades: R$ 33.461,68

Advogado: R$ 33.461,68

As provas objetivas e discursivas foram realizadas em todas as capitais, e as demais fases do certame ocorrerão em Brasília. No dia 6 de novembro, foram aplicadas as provas objetiva e discursiva, para o cargo de técnico e analista, e a prova objetiva para o cargo de advogado e consultor. Já no dia 27 de novembro, foi aplicada a prova discursiva somente para advogado e consultor.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins

