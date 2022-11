Concurso PM-GO: retificação no edital altera o quadro de vagas ofertadas

(foto: Divulgação/IMP Concursos )

O Secretário Interino de Estado da Administração de Goiás (SEAD-GO), Alexandre Rodrigues, tornou pública a retificação do concurso da Polícia Militar do estado (PM-GO). O documento foi publicado no Diário Oficial de Goiás na edição desta quarta-feira (16/9)



Foram alterados o quadro de vagas dos cargos de soldado de 2ª Classe da Polícia Militar, cadete Polícia da Militar e 2º tenente da Polícia Militar. Agora, o concurso seguirá a seguinte distribuição de vagas:

Soldado de 2ª Classe da Polícia Militar:

combatente: 1.500, sendo 700 nomeados em abril, 500 junho e 300 julho de 2023

músico: 20 e todos serão nomeados em abril de 2023

Cadete Polícia Militar: 100 vagas; todos serão nomeados em abril de 2023

2º tenente da Polícia Militar: são ofertadas 50 vagas para todas as especialidades; todos serão nomeados em abril de 2023

Recentemente a PM-GO retificou o cronograma do certame . Foi mudada a data da aplicação da avaliação psicológica, visto a convergência com o cronograma do concurso da Polícia Civil de Goiás. A etapa será aplicada em 6 de dezembro para o cargo de soldado 2ª classe Polícia Militar e 7 e 8 (do mesmo mês) para os cargos de cadete e 2ª tenente, respectivamente. Cabe ressaltar que o concurso está em andamento e a primeira etapa acontenceu em julho. Ainda compõem o certame:

Teste de Aptidão Físico (TAF),

Exames médicos e psicológico e

Investigação social

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes