Concurso Semad-GO é retificado pela primeira vez; confira

(foto: Divulgação/Gov SC )

Do total de vagas, 70 são destinadas para o cargo de técnico ambiental. Esta função exige formação em curso tecnólogo em mineração, estradas, saneamento, meio ambiente, regulamentação ambiental ou curso superior equilavente. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e será responsável por desempenhar atividades de fiscalização ambiental. O sálario ofertada é de R$ 4.020,09.





Para o nível superior as vagas são destinadas para a carreira de analista ambiental em diversas especialidades. São ofertadas 126 chances. O cargo exige nível superior. Entre as funções está o monitoramento de atividades econômicas de grande impacto ambiental e empreendimentos de grande porte e atividades relacionadas com planejamento, organização, coordenação, e controle de ações, projetos e programas de promoção da área ambiental. A remuneração ofertada é no valor de R$ 5.576,26.





As inscrições serão realizadas por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) , banca organizadora do certame, no período entre 29 de novembro a 8 de janeiro de 2023. O valor da taxa de inscrição será de R$ 120 para o cargo de analista ambiental e R$ 100 para o cargo de técnico ambiental.





Compõem este certame as provas objetivas e discursivas com 80 questões. Os candidatos terão o prazo de cinco horas para responder o exame.





5 de março serão aplicados as provas para os candidatos ao cargo de analista e

12 de março para os candidatos ao posto de técnico ambiental *Estagiária sob supervisão de Thays Martins

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad-GO) tornou público a primeira retificação de seu concurso . As modificações são referentes os requisitos do cargo de técnico ambiental. Além de alterar o conteúdo programático de conhecimentos específicos do cargo de técnico e analista ambiental. concurso destinado a selecionar candidatos para provimento imediato e formação de cadastro reserva. Ao todo são ofertadas 196 vagas destinadas a cargos de nível técnico e superior.