Período de inscrições dos concursos da PM e do CBM de MS é prorrogado

(foto: Divulgação/IMP Concursos )

O período de inscrições dos concursos da Polícia Militar (PM-MS) e do Corpo de Bombeiro de Mato Grosso do Sul (CBM-MS) foi prorrogado. A informação foi divulgada no Diário Oficial do estado nesta quinta-feira (3/10). Agora as inscrições podem ser realizadas até às 23 horas e 59 minutos do dia 6 de novembro.



Cabe salientar que para se inscrever é necessário ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos; ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, de categoria “B” e nível superior. Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Instiuto Idecan.



Estes editais foram publicados em 23 de setembro. Juntos ofertam 80 vagas para soldados e oficiais combatentes, sendo 360 oportunidades para o CBM-MS e 450 chances para a PM-MS. Cinco etapas farão parte dos certames, sendo elas:

prova escrita objetiva,

exame de aptidão mental (avaliação psicotécnica),

exame de saúde,

exame de capacidade física e

investigação social.

A remuneração inicial relacionada a aprovados no certame da PM é: