Polícia Civil de Goiás retifica edital do concurso; confira as mudanças!

A corporação informa que a prova discursiva será composta por uma única questão de conhecimentos específicos para cada cargo, podendo ser questões teóricas e/ou estudo de caso.





Já o teste de aptidão física será realizado da seguinte forma:

A PC-GO lançou quatro editais com a oferta de 864 vagas e salários iniciais de até R$ 23,8 mil. Para se inscrever é necessário ter idade mínima de 18 anos na data da posse; conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, categoria “B”), entre outros requisitos.





As inscrições já estão abertas. Para todos os cargos, com exceção de delegado, as inscrições podem ser feitas até o dia 25 de outubro. Para o cargo de delegado, o período será encerrado nesta quinta (20/10).

A seleção será dividida em seis etapas, iniciando com as provas objetiva e discursiva. A prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha, distribuídas por áreas de conhecimento, variando de acordo com o cargo. Cada item desta etapa terá 5 alternativas, sendo que cada questão terá apenas uma alternativa correta.