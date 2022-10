Inscrições para o concurso do TRT 14ª Região estão abertas

O período para se candidatar vai até o dia 27 de outubro. O valor da taxa de participação é de R$ 90 para os cargos de nível médio e R$ 110 para superior.





O certame oferta apenas uma vaga para contratação imediata. Apesar disso, o Tribunal oferece oportunidades para formação de cadastro de reserva, para outras vagas que surgirem ou forem criadas no prazo de vigência da seleção.





Além disso, o concurso público prevê a reserva de 5% das vagas às pessoas com deficiência e 20% aos negros. O prazo de vigência do certame é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.





As chances ofertadas são para as seguintes áreas do cargo de analista judiciário: área judiciária; área administrativa; área de apoio especializado - especialidade tecnologia da informação e especialidade oficial de justiça avaliador.





Quanto às chances para técnico judiciário, as áreas abrangentes são: área administrativa, e área de apoio especializado - especialidade tecnologia da informação (que é a única vaga imediata). Neste último caso, além do ensino médio, também é exigido curso de programação com no mínimo 120 horas/aula ou ter concluído curso técnico na área de informática. Ambos os cargos têm salário inicial de R$ 7.591,37.