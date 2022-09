TRT da 14ª Região (RO/AC) abre concurso; salário chega a R$14,2 mil

(foto: TRT 14/Divulgação)

O certame oferta apenas uma vaga para contratação imediata. Ademais, também oferece oportunidades para formação de cadastro reserva para outras que surgirem ou forem criadas no prazo de vigência desta seleção.









Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, a Fundação Carlos Chagas. O período de inscrições ficará aberto entre 3 de outubro a 27 de outubro de 2022. O valor da taxa de participação é de R$90 para os cargos de nível médio e R$ 110 para superior.

O concurso público prevê a reserva de 5% das vagas às pessoas com deficiência e 20% aos negros. O prazo de vigência do certame é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

Cargos e remuneração

São ofertadas vagas para as seguintes áreas do cargo de analista judiciário: Área Judiciária; Área Administrativa; Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação e Especialidade Oficial de Justiça Avaliador. A graduação varia de acordo com a área escolhida, podendo ser em qualquer área, em Direito ou em Informática.





O subsídio mensal ofertado é de R$ 12.455,30, já incluso Gratificação de Atividade Externa (GAE), com exceção do cargo de analista judiciário Especialidade Oficial de Justiça Avaliador cuja remuneração é de R$ 14.271,70.



Quanto às chances para técnico judiciário, elas abrangem as seguintes áreas: - Área Administrativa, e Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação (que é a única vaga imediata). Neste último caso, além do ensino médio, também é exigido curso de Programação com no mínimo 120 horas/aula ou ter concluído Curso Técnico na área de Informática. Ambos os cargos têm salário inicial de R$ 7.591,37.

Provas

Compõem o certame duas provas: objetiva e discursiva. A aplicação dos exames está prevista para 11 de dezembro nas capitais Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).





Para todos os cargos/áreas/especialidades, as provas objetivas de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos constarão de questões objetivas de múltipla escolha Ao todo são 60 itens no qual o peso de cada um é um ponto.





Em relação as provas discursivas, ela varia consoante ao cargo. A prova discursiva (redação) será aplicada para os cargos de analista judiciário - área administrativa, técnico judiciário – área administrativa e técnico judiciário - área apoio especializado especialidade tecnologia da informação.



Já a prova discursiva - estudo de caso será aplicada para os cargos de analista judiciário - área judiciária, analista judiciário - área judiciária – especialidade oficial de justiça avaliador federal e analista judiciário -área apoio especializado - especialidade tecnologia da informação.



* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca