Seplan-RR lança edital de abertura do concurso para analista

As inscrições estarão abertas no período entre 28 de setembro e 21 de outubro. Para se inscrever é necessário ter concluído curso de nível superior em qualquer área de formação. Será admitida a inscrição somente via internet, por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe. Valor da taxa de participação é R$ 78,70.



O concurso é constituído por duas fases. A primeira fase, de caráter clasificatório e eliminatório, será a aplicação de provas objetivas e discursivas e a segunda fase consistirá em avaliação de títulos, de caráter classificatório.



A aplicação da primeira etapa está prevista para 8 de janeiro de 2023. A prova objetiva será constituída de 10 questãoes para julgamento no modelo CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item. Compõem o exame, conhecimentos básicos e específico.

Será aprovado na primeira fase da seleção o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

Obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos;

Obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos e

Obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.





