Concurso Sejusp-MG: Inscrições para 3 mil vagas são prorrogadas

Para concorrer a uma das 3.506 vagas para agente penitenciário temporário que estão sendo ofertadas, basta acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e preencher o formulário disponível.

Para efetuar a participação, é necessário efetuar o pagamento da taxa, no valor de R$ 44,95. O prazo de pagamento também foi prorrogado, ficando agora para o dia 30 de agosto.





Do quantitativo total de vagas, 2.953 são para homens, e 553 para mulheres. Os aprovados serão contemplados com a remuneração mensal de R$ 5.097,15. Para investidura do cargo, são cobradas as seguintes exigências:





a) Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas legais correspondentes;

b) Ter idade mínima de 18 anos na data da assinatura do contrato;

c) Ter concluído o Ensino Médio;

d) Estar quite com a justiça eleitoral;

e) Estar quite com o serviço militar;

f) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nova investidura;

g) Não ser aposentado por invalidez;

h) Não ter sofrido redução de sua capacidade laboral que implique em limitação do exercício das funções para a qual se candidatar;

i) Não possuir acúmulo de cargos e/ou outro vínculo empregatício ativo à época da contratação, por se tratar de carreira de dedicação exclusiva nos termos da Lei Estadual nº 14.695/2003.

j) Estar apto física e mentalmente para o exercício da função, conforme exame médico pré-admissional a ser realizado pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional em Belo Horizonte ou nos Núcleos Regionais.





As provas objetivas serão aplicadas no dia 9 de outubro, das 14h às 18h. O certame será composto por 70 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:





Língua Portuguesa: 20 questões;

Noções de Direito: 10 questões;

Direitos Humanos: 10 questões;

Legislação Especial: 20 questões;

Raciocínio Lógico-Analítico: 10 questões.