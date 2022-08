Desvendando o edital do Senado: saiba tudo sobre o novo concurso!

(foto: CAU RS/Divulgação)



O novo edital de abertura do concurso público para o Senado Federal foi divulgado nesta terça-feira (23/8). O certame oferta 22 vagas de início imediato e 992 para formação de cadastro reserva, para os cargos de analista legislativo, advogado, consultor e técnico legislativo.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas em todas as capitais do país e as etapas subsequentes à prova discursiva serão realizadas em Brasília/DF quando o candidato optar pela realização presencial.





No dia 6 de novembro, serão aplicadas as provas objetiva e discursiva, para o cargo de técnico e analista, e a prova objetiva para o cargo de advogado e consultor. Já no dia 27 de novembro, será aplicada a prova discursiva somente para advogado e consultor.





O edital é complexo e vem recheado de informações, então o site de Concursos preparou um resumo das principais informações do regulamento para facilitar sua vida. Confira:





Etapas do concurso:

Analista Legislativo:

O certame será realizado de acordo com as seguintes etapas:





I - prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

II- prova escrita discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

III - Heteroidentificação e Avaliação Biopsicossocial para os candidatos que concorrerem à reserva de vagas.





Prova Objetiva:





A Prova Objetiva será composta por 70 questões, valendo 1 ponto cada questão no bloco de conhecimentos gerais e 2 pontos cada questão no bloco de conhecimentos específicos, totalizando 100 pontos. Todas as questões terão 5 alternativas e serão distribuídas da seguinte forma:





Módulo I - Conhecimentos gerais - 40 questões





Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Língua Inglesa

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Módulo II - Conhecimentos específicos na área de atuação - 30 questões





Conhecimentos específicos de cada especialidade





Prova Discursiva:





Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos habilitados na Prova Objetiva conforme os critérios estabelecidos.





Analista Legislativo - Registro e Redação Parlamentar:



O certame será realizado de acordo com as seguintes etapas:





I - prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

II- prova escrita discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

III- prova prática de taquigrafia, de caráter eliminatório e classificatório;

IV - Heteroidentificação e Avaliação Biopsicossocial para os candidatos que concorrerem à reserva de vagas.





As provas objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas em todas as capitais do país, na data provável de 06 de novembro de 2022, com duração de 4h30min, das 15h às 19h30min, segundo o horário de Brasília/DF.





Prova objetiva:





A prova objetiva será composta por 70 questões, valendo 1 ponto cada questão no bloco de conhecimentos gerais e 2 pontos cada questão no bloco de conhecimentos específicos, totalizando 100 pontos. Todas as questões terão 5 alternativas e serão distribuídas da seguinte forma:





Módulo I - Conhecimentos gerais - 40 questões





Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Língua Inglesa

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Módulo II - Conhecimentos específicos - 30 questões





Conhecimentos específicos da especialidade





Prova Discursiva:





Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos habilitados na prova objetiva conforme os critérios estabelecidos no edital.





Advogado:



O certame será realizado de acordo com as seguintes etapas:





I - prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

II- prova escrita discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

III - prova de títulos, de caráter classificatório;

IV - Heteroidentificação e Avaliação Biopsicossocial para os candidatos que concorrerem à reserva de vagas.





As provas objetivas e discursivas serão realizadas em todas as capitais do país, e a prova de títulos será realizada remotamente. As etapas subsequentes serão realizadas em Brasília/DF quando o candidato optar pela realização presencial.





Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados nas localidades onde serão realizadas as provas do concurso, mediante aprovação da Comissão Examinadora do Concurso, se reserva o direito de alocá-los em cidades próximas à determinada para a aplicação das provas.





Prova objetiva:





A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 70 questões, valendo 1 ponto cada questão no bloco de conhecimentos gerais e 2 pontos cada questão no bloco de conhecimentos específicos, totalizando 100 pontos. Todas as questões terão alternativas e serão distribuídas da seguinte forma:





Módulo I - Conhecimentos gerais - 40 questões





Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Língua Inglesa

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Módulo II - Conhecimentos específicos na área de atuação - 30 questões





Conhecimentos específicos de cada especialidade

Prova Discursiva:





A prova escrita discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada concomitantemente com a prova objetiva e consistirá em 2 questões teóricas ou práticas abordando os conhecimentos específicos, a serem respondidas em até 20 linhas cada, valendo 40 pontos cada questão, totalizando 80 pontos.





Consultor Legislativo:



O certame será realizado de acordo com as seguintes etapas:





I - prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

II- prova escrita discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

III- prova de títulos, de caráter classificatório;

IV - Heteroidentificação e Avaliação Biopsicossocial para os candidatos que concorrerem à reserva de vagas.





Prova objetiva:





A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada em todas as capitais do país, na data provável de 06 de novembro de 2022, com duração de 4h30min, das 15h às 19h30min, segundo o horário de Brasília/DF.





A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas em todas as capitais do país, na data provável de 27 de novembro de 2022, em dois turnos, com duração de 4h, cada turno, das 8h às 12h e das 15h às 19h, segundo o horário de Brasília/DF.





A prova objetiva, será composta por 100 questões, valendo 1 ponto cada questão no bloco de conhecimentos gerais e 2 pontos cada questão no bloco de conhecimentos específicos, totalizando 170 pontos. Todas as questões terão 5 alternativas e serão distribuídas conforme:





Bloco I - conhecimentos gerais - 30 questões





Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Língua Inglesa

Processo Legislativo Constitucional





Bloco II - conhecimentos específicos - 70 questões





Ciência Política

Avaliação de Políticas Públicas.

Direito Administrativo

Direito Constitucional

Conhecimentos específicos de cada especialidade/subárea





Prova discursiva:





Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos habilitados na prova objetiva conforme os critérios estabelecidos no edital. A prova discursiva para o cargo de Consultor Legislativo, com duração de 8 horas, divididas em 2 turnos, será composta de 5 questões, valendo 150 pontos no total, conforme abaixo:





a) Especialidade Assessoramento Legislativo, exceto subárea Pronunciamentos: 1 resumo de até 20 linhas, valendo 25 pontos; 1 tradução de texto do idioma Inglês para o Português, de até 60 linhas, valendo 15 pontos; 1 Dissertação sobre tema específico de cada subárea, de 45 a 60 linhas, valendo 30 pontos; 1 parecer sobre Proposição Legislativa relacionada à área, de 70 a 90 linhas, valendo 40 pontos; e 1 Justificação de Proposição Legislativa relacionada à subárea, de 70 a 90 linhas, valendo 40 pontos.





b) Especialidade Assessoramento Legislativo, subárea Pronunciamentos: 1 resumo de até 20 linhas, valendo 25 pontos; 1 tradução de texto do idioma Inglês para o Português, de até 60 linhas, valendo 15 pontos; 1 Dissertação sobre tema relacionado à agenda legislativa atual, 45 a 60 linhas, valendo 30 pontos; 1 Discurso Favorável e 1 Discurso Contrário sobre o mesmo tema, de 70 a 90 linhas cada, valendo 40 pontos cada.





c) Assessoramento em Orçamentos, subárea Orçamento e Direito Financeiro: 1 resumo de até 20 linhas, valendo 25 pontos; 1 tradução de texto do idioma Inglês para o Português, de até 60 linhas, valendo 15 pontos; 1 dissertação sobre tema específico de Direito Financeiro Avançado, de 45 a 60 linhas, valendo 30 pontos; 1 Minuta de Parecer sobre Projeto de Crédito Adicional e respectivas emendas, nos termos da Resolução 1/2006-CN e legislação vigente, de 70 a 90 linhas, valendo 40 pontos; e 1 Nota técnica com subsídios acerca da adequação financeira e orçamentária de Medida Provisória, nos termos da Resolução 1/2002-CN e legislação vigente, de 70 a 90 linhas, valendo 40 pontos.





d) Assessoramento em Orçamentos, subárea Orçamento e Análise Econômica: 1 resumo de até 20 linhas, valendo 25 pontos; 1 tradução de texto do idioma Inglês para o Português, de até 60 linhas, valendo 15 pontos; 1 dissertação sobre tema específico de Economia do Setor Público, de 45 a 60 linhas, valendo 30 pontos; 1 Minuta de Parecer sobre Projeto de Crédito Adicional e respectivas emendas, nos termos da Resolução 1/2006-CN e legislação vigente, de 70 a 90 linhas, valendo 40 pontos; e 1 Justificação de projeto de lei ou emenda constitucional de instituição de regra fiscal no âmbito da União, de 70 a 90 linhas, valendo 40 pontos.





Técnico Legislativo:



O certame será realizado de acordo com as seguintes etapas:





I - prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

II- prova escrita discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

III- exame de sanidade física e mental; teste de aptidão física; exame psicotécnico e sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório;

IV - Heteroidentificação e Avaliação Biopsicossocial para os candidatos que concorrerem à reserva de vagas.





As provas objetivas e discursivas serão realizadas em todas as capitais do país; o teste de aptidão física e o exame psicotécnico serão realizados exclusivamente em Brasília; a dindicância de vida pregressa e investigação social será realizada remotamente; e a avaliação biopsicossial e o procedimento de heteroidentificação serão realizados em Brasília/DF ou remotamente, conforme opção do candidato por ocasião da inscrição.





Prova objetiva:





A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 70 questões, valendo 1 ponto cada questão no bloco de conhecimentos gerais e 2 pontos cada questão no bloco de conhecimentos específicos, totalizando 100 pontos. Todas as questões terão 5 alternativas e serão distribuídas conforme a seguir:





Módulo I - Conhecimentos gerais - 40 questões





Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Língua Inglesa

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Módulo II - Conhecimentos específicos na área de atuação - 30 questões





Direito Processual e Penal

Criminalística

Direito Digital

Direitos Humanos

Informática

Conhecimentos na área de atuação





Prova discursiva:





