Concurso UNDF: Reitora retifica edital do certame; inscrições só em agosto

A reitora da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF), Simone Pereira Costa Benck, retificou o edital do concurso público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva nos cargos de professor de educação superior e de tutor de educação superior. O documento publicado no Diário Oficial do Distrito Federal desta quinta-feira (28/9), na página 59 , altera requisitos e redação de subitem relacionado a títulos de graduação.

Foi retificado o subitem 4.6.1, que passa a ter a seguinte redação: “4.6.1 Títulos de graduação: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);”. Já sobre o requisito modificado é referente a função de professor de educação superior.

Esta é a segunda modificação do edital. A primeira foi publicada em 15 de julho. e atingiu taxa de inscrição, cargos, conteúdo programático, cronograma do edital e questões da prova objetiva, entre outras.

É valido lembrar que a seleção oferece oferece 1.400 vagas, totalizando 350 vagas para provimento imediato e 1.050 para o cadastro reserva, as chances são distribuídas da seguinte forma:

250 vagas imediatas para professor de educação superior e 750 para a formação de um cadastro reserva para o cargo;

100 vagas imediatas cargos de tutor de educação superior e 300 para o cadastro reserva do cargo;

Os interessados poderão se inscrever no período entre 3 e 16 de agosto, de forma exclusiva pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), banca organizadora do certame. O novo valor das inscrições variam de acordo com a carga horária, R$ 188,90 para os cargos com carga horária de 40h e R$ 99: para os cargos com carga horária de 20h

O certame será composto por duas etapas. A primeira é dividida por provas objetiva e discursiva, ambas com caráter eliminatório e classificatório. Já a segunda contemplará curso de formação e prova de títulos, as duas de caráter unicamente classificatório. Com as retificações no cronograma do concurso os exames da primeira fase estão previsto para o dia 23 de outubro. Saiba mais sobre as etapas aqui!