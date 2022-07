Concurso CBM GO: editais são publicados com 612 vagas

(foto: CBMGO- Divulgação)

As vagas para provimento em cargo efetivo do quadro do CBM-GO são distribuídas da seguinte maneira:

500 vagas para o cargo de soldado de 2ª Classe – combatente;

40 oportunidades para o cargo de soldado de 2ª Classe – músico;

60 vagas para o cargo de cadete; e

12 oportunidades para o cargo de 2º tenente.

A página oficial do certame já havia sido disponibiçizada no final de junho. Entretanto a espera por este concurso é desde outubro de 2021, quando Ronaldo Caiado, governador de Goiás, havia anunciado o certame. “Conforme a LOA de 2022, o Governo de Goiás vai conceder promoção ao longo de todo ano para oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros; para os servidores da DGAP; delegados e demais policiais civis da Delegacia-Geral da Polícia Civil; Polícia Técnico-Científica; além de promoções para todos os servidores abrangendo demais órgãos do Poder Executivo Estadual”, afirmou, na ocasião.

Os interessados poderão se inscrever a partir de 9 de agosto. O prazo será encerrado em setembro, dia 8. Só serão admitidos cadastros realizados através do site da banca organizadora, o Instituto AOCP. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 110 (para os cargos soldado combatente e soldado músico) e R$ 130 (para cadete e 2º tenente).

A seleção é composta por cinco etapas: provas objetivas e redação, teste de aptidão física (TAF), avaliação médica e avaliação da vida pregressa e investigação social. Além dessas, os candidatos para os cargos de cadete e 2º tenente serão submetidos também a teste de habilidades específicas.

As provas objetivas e discursivas – estudo de caso, para o cargo de 2º tenente serão aplicadas na data provável de 9 de outubro. Já para o cargo de cadete serão aplicadas na data provável de 16 de outubro e de soldado no dia e 23 de outubro. Os exames da prova objetiva terá questões divididas entre conhecimentos específicos e gerais e total de itens é de 50.

Além do salário base, os aprovados contarão com assistência médica, odontológica e psicossocial do CBM-GO. As remeuneraçãoes são as seguintes:

R$6.353,13 para o cargo de soldado de 2ª Classe – Combatente e para o cargo de cadete;

R$8.433,73 para o cargo de soldado de 2ª Classe – Músico; e

R$13.901,60para o cargo de 2º tenente.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo s a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Secretaria de Segurança Pública – SSP.