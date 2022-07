Concurso TRT-PI: edital com 65 vagas sofre retificações

(foto: (foto: reprodução))

A seleção oferece 65 vagas abragendo cargos de nível médio e superior; deste quantitativo, 43 são para contratação imediata.

Em relação ao número de vagas, foram acrescidos uma vaga para candidatos com algum tipo deficiência, nos cargos Analista Judiciário – Área Judiciária e Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação.



Também foi alterado o item 3.1 e 3.2 do edital de abertura, que está relacionado aos requisitos para investidura no cargo, além dos itens 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4, que tratam sobre a reserva das vagas para PcD.

Foram também retiradas algumas atribuições relacionadas ao cargo de Técnico Judiciário Área Administrativa na especialidade de Segurança. "Atuar na segurança física e patrimonial das instalações do Tribunal; conduzir veículos automotores eventualmente; vistoriar veículos e registrar sua movimentação; prestar primeiros socorros às vítimas de sinistros e outras situações de risco; fiscalizar as atividades de controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e volumes das dependências do Tribunal; executar ações de prevenção e combate a incêndio e outros sinistros; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade", reitera o edital.

Ademais, o conteúdo programático exigido nos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, ambos na Área Apoio Especializado – Tecnologia da Informação sofreu modificações. Agora será cobrado ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013, ABNT NBR ISO/IEC 27005:2019 ao invés de ABNT NBR 27002:2019, ABNT NBR 27005:2018.

É válido salientar que o documento não altera o período de inscrições, que continua sendo das 10h do dia 13de julho às 14h do dia 05 de agosto (horário de Brasília). O valor da taxa de inscrição será de R$ 95,00 para os cargos de Analista Judiciário, todas as Áreas e Especialidades; e R$ 75,00 para os cargos de Técnico Judiciário, todas as Áreas e Especialidades.

Etapa

A seleção terá provas objetivas compostas de questões de Conhecimentos Gerais e Específicos. Serão questões objetivas de múltipla escolha (com cinco alternativas cada questão), de caráter habilitatório e classificatório

As provas objetivas serão realizadas na cidade de Teresina-PI, com previsão de aplicação para o dia 18 de setembro, nos seguintes períodos:

No período da MANHÃ: para o cargo de Técnico Judiciário, todas as Áreas e Especialidades;

No período da TARDE: para o cargo de Analista Judiciário, todas as Áreas e Especialidades.

A remuneração ofertada varia entre R$ 7.591,37 (para técnico) e R$ 12.455,30 (para analista), para uma carga horária semanal de 40 horas.