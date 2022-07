Vagas da Semana! Mais de 12 mil vagas de concursos estão com inscrições abertas

(foto: Divulgação) TCE-PB Serão ofertadas uma vaga para auditor conselheiro substituto e uma para médico, com possibilidade de cadastro reserva em ambos os cargos. As inscrições devem ser realizadas no site do Cebrape, entre 25 de julho e 28 de agosto. A remuneração é de R$ 33.689. Saiba mais! SEDUC-GO A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (SEDUC-GO) lançou o edital de abertura do concurso público para provimento de 5.050 vagas no cargo de professor nível III em diversas especialidades. O período de inscrições será aberto em agosto, no dia 14, e permanecerá até 12 de setembro. O valor da taxa de inscrição será de R$ 100,00. Interessados poderão se inscrever no site da banca organizadora, Instituto IADES. Saiba mais! PMPR e CBMPR A Universidade Federal do Paraná (UFPR) publicou o edital do novo concurso para cadetes da Polícia Militar e Bombeiros militares do estado do Paraná. A seleção oferece quatro vagas ao todo, sendo duas para cada corporação. Os interessados em uma vaga no concurso PM PR e Bombeiros PR poderão se inscrever a partir do dia 18 de julho. As inscrições seguem abertas até as 12h do dia 31 de agosto. Saiba mais! TRT 22ª Região Ao todo são oferecidas 65 vagas abrangendo cargos de nível médio e superior, deste quantitativo 43 são para contratação imediata.As chances são para os cargos de analista judiciário em diversas áreas e tecnico judiciário para a Área Administrativa e Área Apoio Especializado –Especialidade Tecnologia da Informação.As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via internet, no período das 10h do dia 13 de julho às 14h do dia 05 de agosto (horário de Brasília). Saiba mais! CBM RO O concurso visa o preenchimento de oito vagas para oficiais, cargos de nível superior. Os interessados em uma vaga como oficial do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia poderão se inscrever apartir do dia 19 de julho , pelo site do Cebraspe, organizador da seleção. As inscrições ficarão abertas até o dia 10 de agosto. Saiba mais! TRT-MG O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG) abriu, nesta segunda-feira (11), processo seletivo público para preenchimento de 300 vagas na capital e no interior e formação de cadastro de reserva para admissão ao Programa de Residência Jurídica do órgão.As inscrições poderão ser feitas até 28 de julho. O Tribunal também oferece uma bolsa-auxílio de R$ 4 mil e auxílio-transporte de R$ 12 pelos dias de trabalho presencial. Saiba mais! CREME RN O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte (CREME-RN) publicou o edital do novo concurso CREME-RN 2022, para provimento de vagas em cargos de nível médio e nível superior, mais formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal do CREMERN. O prazo para admissão da inscrição já está aberto e segue assim até às 23 horas do dia 11 de agosto de 2022. Ganhos iniciais serão de R$ 2.950 a R$ 8.000. Saiba mais! CRN-6 O Conselho Regional de Nutricionistas da 6ª Região (CRN-6) lançou o edital de abertura do concurso público em que oferta 75 vagas para nutricionista fiscal. A seleção tem como banca organizadora o Instituto Qudrix. O período de inscrição já está aberto e será encerrado em 4 de agosto. A remuneração é de R$ 3.397,37, para carga horária semanal de 30 horas. Saiba mais! Sefaz-AP A Secretaria de Estado da Administração do Estado do Amapá (Sefaz-AP) lançou edital de abertura de seu novo concurso público. O certame irá ofertar 253 vagas para formação de cadastro reserva. Deste quantitativo 13 serão reservadas a candidatos com deficiência. Ganhos mensais ofertados são no valor de R$ 22.019,25. As inscrições ficarão abertas até 8 de agosto. Saiba mais! DPE-MT Edital foi publicado na sexta-feira (1/7) e assegura a oferta de 20 vagas para defensor cuja remuneração é de R$ 24.895,43. Período de inscrições será aberto nesta segunda-feira e será encerrado no dia 12 de agosto. Saiba mais! TRT-MT O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (TRT-MT), com sede em Mato Grosso, publicou o edital de abertura do novo certame no Diário Oficial da União desta sexta-feira (1/7). O novo concurso visa o preenchimento de duas vagas para analista judiciário e técnico judiciário, além de formação de cadastro reserva. Ganhos mensais chegam a R$12.455,30. As inscrições vão até o dia 29 de julho. Saiba mais! PM-RN A Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PM-RN) lançou nesta sexta-feira (1/7) o edital de abertura do concurso público com a oferta de 132 vagas para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar. Do total de vagas serão reservadas 26 chances para candidatos autodeclarados pretos e pardos. A remuneração ofertada é no valor de R$ 5.357,73. O período de inscrições se estenderá até o dia 01 de agosto. Saiba mais! SAD-PE Foram lançados dois editais de concurso público para provimento de 81 vagas temporárias para os níveis médio, técnico e superior. As inscrições foram abertas no dia 5 de julho e serão encerradas no dia 24 do mesmo mês Aprovados receberão uma remuneração que varia entre R$ 1.200,00 e R$ 7.514,74, e cumprirão uma carga horária que varia entre 30 e 40 horas semanais. Saiba mais! SEE-PE O Governo de Pernambuco lançou edital de concurso para professor da educação básica. O certame oferece 2.907 vagas em diversas áreas de formação, de acordo com a Secretaria de Educação e Esportes (SEE), com remuneração de R$ 3.900 para jornada de 200 horas e R$ 2.925 para 150 horas. As inscrições devem ser feitas até 18 de julho. Saiba mais! Banrisul O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) lançou o edital de abertura de seu novo concurso. A seleção ofertará 274 vagas para o cargo de Técnico em Tecnologia da Informação. Desse quantitativo, 79 serão reservadas às pessoas com deficiência, pessoas negras, candidatos trans e indígenas. Os interessados poderão se inscrever a partir do dia primeiro de julho e o período de inscrições permanecerá aberto até o dia 18 de julho. Saiba mais! PMSP A Polícia Militar do estado de São Paulo divulgou um novo edital para a carreira de soldado de 2ª classe, cargo que exige o nível médio. A oferta é de 2.700 vagas com remuneração inicial de R$ 3.875,27. Os interessados podem se inscrever até 20 de julho. Saiba mais!



PCES A Polícia Civil de Espírito Santo lançou nesta quarta-feira (6/7) o edital de abertura do concurso público para o provimento de 40 vagas para o cargo de delegado de polícia. As inscrições ficarão abertas até 29 de julho. A remuneração inicial é de R$ 12.413,15. Saiba mais! PC-RO A Polícia Civil de Rondônia (PC-RO) publicou o edital de abertura do novo concurso que oferta 319 vagas. Do total de oportunidades, 145 são para agente de polícia, 100 para escrivão de polícia, 40 para datiloscopia policial, 10 para delegado de polícia, 10 para médico legista e 14 para técnico em necropsia. A remuneração oferecida chega a R$ 15 mil. O período de inscrição vai até 5 de agosto. Saiba mais!