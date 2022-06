Telebras divulga resultado final no concurso público com vagas para DF e RJ

(foto: Divulgação)

As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 17 de junho de 2022, no site do Cebraspe , banca organizadora.









Foi publicado, nesta quarta-feira (15/6), o resultado final do concurso público da Telebras (Telecomunicações Brasileiras). A seleção busca preencher vagas efetivas e formar cadastro reserva em cargos de nível médio e superior. O certame está sob responsabilidade do Cebraspe Por ser uma sociedade de economia mista, o regime de contratação é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). São nove vagas imediatas e 1.152 destinadas ao cadastro reserva.