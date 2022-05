IBGE divulga resultado de processo seletivo para agente e supervisor

Agência IBGE/Divulgação (foto: Agência IBGE/Divulgação) processo seletivo simplificado complementar para as funções de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade.

A lista com o nome dos aprovados foi publicada no Diário Oficial da União, na edição desta terça-feira (31/5). As 25 vagas oferecidas são oriundas do concurso IBGE 2021, que contou com 6.500 oportunidades e duas bancas organizadoras.

Agente de pesquisas e mapeamento:

supervisor de coleta e qualidade: 22 Retribuição mensal: R$ 1.387,50 Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo 8 (oito) horas diárias. Duração do contrato: Previsão de duração do contrato é de até 1 ano, podendo ser prorrogado

Supervisor de coleta e qualidade:

supervisor de coleta e qualidade: 3 Retribuição mensal: R$ 3.100 Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo 8 (oito) horas diárias Duração do contrato: Previsão de duração do contrato é de até 1 ano, podendo ser prorrogado

A seleção ocorreu por meio de análise de títulos, compreendendo a titulação acadêmica dos candidatos.

As oportunidades estão distribuídas por cidades dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

