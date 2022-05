CGU convoca candidatos para etapa de heteroidentificação

CGU/Divulgação (foto: CGU/Divulgação) Controladoria Geral da União (CGU) convocou os candidatos que se inscreveram para concorrer às vagas de técnicos e auditores destinadas para negros, para a realização da heteroidentificação. O comunicado foi publicado no Diário Oficial da União, nesta sexta-feira (6/5).

Confira a lista com os nomes dos convocados aqui.

Os concorrentes às vagas reservadas a candidatos negros se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

A entrevista tem por finalidade verificar a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito do enquadramento do candidato como negro. O procedimento será filmado.

Locais de realização A entrevista com candidatos negros será realizada no respectivo endereço da Controladoria-Geral da União (CGU), do município escolhido pelo(a) candidato(a) para a realização de todas as fases do concurso conforme tabela de endereços abaixo: AC Via Chico Mendes, n.º 2.896 - Triângulo Novo Rio Branco/AC - CEP: 69.906-302 AM Rua Salvador, 440, Sala 705, Condomínio Soberane, Adrianópolis Manaus/AM - CEP: 69.057-040 AP Avenida Duque de Caxias nº 116, Centro Macapá/AP - CEP: 68.900-071 DF Setor de Autarquias Sul Q. 1 Bloco A, Edifício Darcy Ribeiro, Brasília - DF, 70070-905 PA Avenida Boulevard Castilhos Franca, n° 708 - 3º e 4º andar - Centro Belém/PA - CEP: 66.010-020 PE Avenida Conde da Boa Vista, nº 800, Ed. Apolônio Sales, 10º andar - Boa Vista Recife/PE - CEP: 50.060-004 RO Avenida Calama, nº 3.775 - Bairro da Embratel Porto Velho/RO - CEP: 76.820-781 RR Avenida Capitão Ene Garcez, nº 1.024 - São Francisco Boa Vista/RR - CEP: 69.305-135 RS Avenida Loureiro da Silva, nº 445, Ed.Ministério da Fazenda, 7° andar, Sala 704 Porto Alegre/RS - CEP: 90.013-900 SP Avenida Paulista, 1.804 - 18º Andar - Bela Vista São Paulo/SP - CEP: 01.310-922 TO Quadra 103 Norte, Rua NO 05, Lote 13, Ed. Ranzi - Centro Palmas/TO - CEP: 77.001-020



O candidato deverá comparecer à entrevista portando, obrigatoriamente os seguintes documentos, quais serão retidos pela Comissão, durante a entrevista: a) formulário de autodeclaração, anexo II, a fim de ser comparado ao fenótipo declarado; b) documento de identidade (original); c) cópia do documento de identidade; e d) foto 3x4;

A não aprovação na entrevista ou o não comparecimento à entrevista acarretarão a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos em tais condições. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à nulidade de sua nomeação e posse no cargo efetivo, após procedimento administrativo no qual lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

O candidato, cuja a comissão de heteroidentificação reprovar a autodeclaração, poderá interpor recurso no prazo de dois dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado, mediante requerimento feito à Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora da seleção.

A FGV recomenda que os candidatos levem alimentação, considerando o tempo previsto para as entrevistas.



375 vagas de técnico e auditor Como um presente de Natal para os concurseiros, o edital do concurso da CGU foi publicado no dia 23 de dezembro de 2021.Além do grande número de vagas, os salários iniciais também chamam a atenção. Mais de 64 mil inscritos no certame.

Ao todo, são 375 vagas. Destas, 75 são para técnico de finanças e controle, com requisito de nível médio. Nesse caso, a remuneração é de R$ 7.283,31, para carga de trabalho de 40 horas semanais.

As demais 300 vagas são para auditor federal de finanças e controle. A carreira exige o nível superior em qualquer área e oferece remunerações iniciais de R$ 19.655,06. Os valores já incluem o auxílio-alimentação de R$ 458. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Para o cargo de técnico, há 51 vagas para o Distrito Federal. As outras 24 são para estados da região Norte. Já para auditor, são 174 vagas para o DF e 126 para a região Norte. Das oportunidades, 76 estão reservadas para candidatos negros e 19 para pessoas com deficiência. Confira a distribuição por região e cargo:

Auditor federal Auditoria e Fiscalização Acre: cinco para a ampla e uma para negros Amazonas: cinco para a ampla, uma para negros e uma para PcD Amapá: cinco para ampla e uma para negros Pará: sete para ampla, duas para negros e uma para PcD Rondônia: quatro para ampla e uma para negros Roraima: cinco para ampla e uma para negros Tocantins: cinco para ampla e uma para negros Distrito Federal: 60 para ampla, 16 para negros e quatro para PcD

Tecnologia da Informação Distrito Federal: 60 para ampla, 16 para negros e quatro para PcD

Contabilidade Pública e Finanças Distrito Federal: 60 para ampla, oito para negros e duas para PcD

Correição e Combate à Corrupção Distrito Federal: 39 para ampla, 12 para negros e três para PcD

Técnico federal Acre: duas para ampla Amazonas: três para ampla e uma para negros Amapá: três para ampla e uma para negros Pará: duas para ampla, uma para negros e uma para PcD Rondônia: três para ampla e uma para negros Roraima: duas para ampla e uma para negros Tocantins: duas para ampla e uma para negros Distrito Federal: 38 para ampla, 10 para negros e três para PcD