Câmara aprova mudanças no requisito para o cargo de polícia legislativa

Uma proposta da deputada Celina Leão (PP-DF), entregue nesta terça-feira (13/04) ao presidente da Câmara dos Deputados , Arthur Lira (PP-AL), foi acatada pela mesa diretora da Casa e passou a exigir nível superior para a efetivação em concurso público da Câmara para o cargo de polícia legislativa. As informações são do portal Folha Dirigida.

A Mesa Diretória do Senado Federal já tinha aprovado alteração análoga a solicitada por Leão. A decisão foi tomada no último dia 7 de abril, no qual altera o nível de escolaridade exigida para os policiais legislativos do órgão, que passa a ser nível médio.